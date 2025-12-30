父住院女兒從未探望…死後秒辦繼承 律師曝父生前做對2事：判定失權

遺產繼承往往是親情最後的試金石，律師張育嘉分享一則發人深省的家事案件，一名父親生前重病住院，女兒不僅未曾探視，甚至長期斷聯，卻在父親過世後第一時間跳出來要求繼承遺產。所幸該名父親生前聽從友人勸告，在遺囑中做了一項關鍵的法律動作，最終讓法院判決女兒「繼承權不存在」，成功保住遺產留給兒子。

張育嘉律師今（30）日於臉書表示，看到藝人曹西平猝逝的新聞，讓他職業病發作，回想起這個「確認繼承權不存在」的訴訟案例。案中父母早年離異，女兒跟隨母親後便與父親徹底決裂，雙方曾發生嚴重衝突，隨後斷絕往來。隨著父親年事已高、身體每況愈下，在漫長的住院期間，女兒從未出現過一次，無論是扶養費、電話問候還是親身探視，通通沒有。

然而，諷刺的是，當這位被視為「不存在」的父親過世後，女兒卻在第一時間前往辦理繼承登記。

張育嘉指出，許多人誤以為繼承權是絕對的「血緣保證」，但這起案件能成功打贏官司，關鍵在於父親生前做對了兩件事「立下遺囑」與「表示失權」。

該名父親在遺囑中清楚寫下「本人遺產，僅由兒子單獨繼承」，並在生前多次向親戚明確表達，因女兒長期未盡扶養義務且關係破裂，不願讓其繼承財產。這在法律上構成了重要的「表示失權」要件，即被繼承人對外表示繼承人不得繼承。

在法庭攻防時，女兒雖辯稱只是「比較少聯絡」，但法官僅問了一句致命問題「那父親住院期間，妳有去探望嗎？」女兒當場搖頭。最終，法院採信了長期未履行扶養義務、父女關係實質破裂，以及父親生前明確的「失權」意思表示，判決兒子勝訴，女兒喪失繼承權。

張育嘉感嘆，繼承其實更像是一張「關係結算表」。很多人平常不往來、不扶養，最後卻想靠身分證分遺產。他強調「遺囑不是用來懲罰別人，是用來保護自己的。」與其死後讓家人上法院纏訟多年，不如生前將想給誰、不想給誰說清楚，才是對家人最大的仁慈。