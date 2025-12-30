曹西平曾喊遺產不留曹家人 律師揭扳倒「魔王條款」關鍵：乾兒子快去找

資深藝人曹西平昨（29）日在家中猝逝，享壽66歲，他生前曾表示和手足決裂，更直呼「我的錢絕不讓姓曹的人碰」，財產全部留給乾兒子，但恐因特留分，手足們可獲得遺產。對此，巴毛律師在臉書表示，法律規定的特留分並非無解，疾呼曹西平乾兒子盡快翻閱過往的節目片段找尋關鍵。

巴毛律師在臉書針對曹西平驟逝發文，她直言「後事處理跟遺產變成問題」。雖然曹西平和乾兒子並無血緣關係，但若曹的遺囑有寫明由誰負責後事處理，並指定遺囑執行人，屆時就可依照遺囑記載內容由乾兒子處理。

此外，曹西平曾公開表示和手足決裂，遺產一毛不留自家人，全部都給視如己出的乾兒子。但因民法規定，即使曹西平不願將遺產分給親兄弟，仍可依照特留分獲得財產。對此，巴毛律師指出，根據民法第1145條第1項第5款，「對於被繼承人有重大之虐待或侮辱情事，經被繼承人表示其不得繼承者」。

巴毛律師接著提到，重大侮辱或虐待的範圍其實很寬，而且這項「表示」不須列在遺囑當中，只要能證實曹西平曾經有表示過即可。

巴毛律師直言，曹西平若曾在節目上提及手足的行徑，以及不願讓他們繼承遺產就是「表示」，她疾呼曹西平乾兒子「快去找找節目有沒有相關片段」，或許就能用這一條主張手足喪失繼承權。文末她也不忘感嘆曹西平曾帶給大眾諸多歡樂，盼望一切都能圓滿結束。