黃珊珊籲修繼承法！「頂客族」遺產分給陌生手足合理嗎？法律與現實脫節引熱議

聯合新聞網／ 綜合報導
立法委員黃珊珊指出頂客族增加，現行手足特留分制度源自舊時代背景，已不符現代社會分居且往來稀少的家庭現況。圖為示意圖。圖／聯合報系資料照片

立法委員黃珊珊在一段影音中指出，隨著不婚、不生的「頂客族」人數增加，現行繼承制度與社會現實之間的落差，已逐漸浮現。

黃珊珊表示，對於沒有子女、父母也已過世的單身或頂客族而言，依現行法律規定，兄弟姊妹仍可成為法定繼承人，並享有特留分，但實務上，這些兄弟姊妹未必與被繼承人存在實際照顧關係，卻仍依法分得遺產，引發不少爭議。

她指出，這項制度源於早期家庭結構，當時兄弟姊妹之間多半共同生活、彼此扶持，但隨著社會型態轉變，現代家庭成員往往分散各地，兄弟姊妹之間未必有密切往來，法律卻未同步修正，導致制度與現實脫節。

黃珊珊進一步說明，若被繼承人沒有父母與子女，依法應由配偶與兄弟姊妹共同繼承，實務上卻常出現「多年未往來的兄弟姊妹，與長期共同生活、照顧彼此的配偶一同分產」的情況，成為家庭糾紛的來源之一。

她也提到，許多國家已不再將兄弟姊妹列為享有特留分的對象，台灣卻仍保留相關規定，因此社會上逐漸出現檢討與修法的聲音。

針對修法方向，黃珊珊指出，目前討論的重點並非全面排除兄弟姊妹的繼承權，而是回到「是否存在實際照顧行為」。她舉例，有些身心障礙者在父母過世後，確實由兄弟姊妹長期照顧，像這樣具備實質扶養與照顧關係的情形，就應保留其相對應的繼承權利。

黃珊珊強調，法律應隨社會型態不斷更新，才能反映真實的人際關係與照顧責任。

