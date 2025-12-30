遺產為何一定要給不往來兄弟姊妹？廖震揭露「特留分」爭議：與現代家庭脫節的舊觀念

廖震老師在影音中指出，近期關於「兄弟姊妹特留分是否應保留」的討論，已不只是單一個案，而是牽動整體民法繼承制度的根本問題。他提到，近年來有不少聲音認為，現行制度中，兄弟姊妹之間存在「不對等」的繼承設計，形同對未生育或單身者的懲罰，因此希望在2026年能正式啟動修法程序，檢討特留分制度的合理性。

廖震表示，特留分制度是否修正，終究仍須由法務部研擬具體方案。他個人傾向認為，特留分制度確實值得重新檢視，但如何調整比例，或是否刪除兄弟姊妹的特留分，仍有待官方進一步討論與定案。

遺囑違反特留分 與特留分被侵害是兩回事

他也特別說明，「遺囑違反特留分規定」與「特留分被侵害」在法律上是兩個不同概念。

前者指的是遺囑內容本身是否超出法律允許的自由處分範圍，後者則是指遺產實際分配後，是否侵害到法定繼承人的特留分權益，兩者的法律效果與救濟方式並不相同。

兄弟姊妹特留分制度 被指源於舊時代家族觀念

談到制度背景時，廖震引述台灣民主法治協會理事長劉偉德律師的看法，指出民法第1223條所規定的兄弟姊妹特留分，源於舊時代大家族觀念，已與現代社會的家庭型態脫節，不僅限制被繼承人的遺囑自由，也經常引發家庭衝突與訴訟糾紛。

劉韋德律師曾提出修正建議，主張刪除兄弟姊妹的特留分規定，使繼承制度回歸遺囑自由，藉此減少家族紛爭。

廖震進一步說明，現行制度下...

若被繼承人沒有配偶、子女，且父母已過世，兄弟姊妹依法成為繼承人，並享有特留分 但反過來，沒有子女的人，卻無法繼承有子女的兄弟姊妹遺產，這種單向繼承結構，被批評為制度上的不對等

他也提到，從國際比較來看，多數國家如日本、德國、法國、韓國、瑞士與義大利，僅保障直系親屬與配偶的特留分，並未將兄弟姊妹等旁系血親納入，台灣在制度設計上已逐漸顯得特殊。

實務爭議頻傳 特留分常成家族訴訟導火線

在實務面上，廖震指出，兄弟姊妹特留分經常成為家族爭議的導火線，特別是在被繼承人身後沒有直系親屬時，疏遠的兄弟姊妹仍可依法主張權利，造成訴訟與情感裂痕，也耗費大量司法資源。

針對特留分的法律運作，他說明，民法第1223條規定特留分比例，兄弟姊妹為其應繼分的三分之一；第1225條則設有扣減制度，當遺囑侵害特留分時，受侵害者可行使扣減權，要求返還超出自由處分範圍的部分。

廖震也引述最高法院相關判決指出，即使被繼承人透過遺囑指定遺產分割方式或應繼分，只要侵害特留分，仍可依第1225條規定行使扣減權。

特留分並非針對單一財產，而是概括存在於被繼承人的全部遺產中，必要時可能導致已完成的分割須重新調整。

至於遺囑是否需要公證，廖震說明，實務見解認為，公證人僅能就形式與表面資料進行審查，若從資料中已明顯可見違反特留分規定，公證人即應拒絕公證；若無法從表面判斷，則仍應給予公證，實際侵害與否則留待事後爭執處理。

家庭型態改變 繼承制度是否該與時俱進

談到制度改革的必要性，廖震也分享個人感受，指出現代家庭型態早已不同於過去，兄弟姊妹在父母過世後，彼此往來往往逐漸減少，特留分原本希望透過遺產照顧家庭的立法目的，在當代社會已產生落差。

他最後表示，法律本就應隨社會變遷而調整，而遺囑在法律上的核心功能，是處理遺產分配，而非情感表達。

他也拋出問題，詢問大眾是否曾思考過，透過立下遺囑，為自己的遺產進行必要的分配與安排，並真正理解特留分制度的重要性。

