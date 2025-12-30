快訊

年底請假潮爆發！她曝全公司只來7人創紀錄 一票舉手：我也是

外媒直擊中國圍台軍演！驚曝「10枚飛彈連發」 川普稱不擔心是這原因

總公司「營運需求」凌駕工安？新光三越氣爆挖斷瓦斯管關鍵畫面曝光

AI加速重塑產業版圖《隨經濟》揭示企業啟動第二曲線的關鍵思維

聯合新聞網／ 時報出版

生成式AI技術快速進化，從內容產製、軟體開發到企業決策流程，正全面改寫既有的產業規則。當AI不再只是工具，而是成為影響組織結構與競爭邏輯的核心力量，企業與個人該如何在高度不確定的環境中，找到下一步成長方向，成為當前最受關注的關鍵課題。

⭐2025總回顧

長期研究科技管理與數位轉型的學者盧希鵬教授，近日推出全新改版新書《隨經濟》，以「第二曲線思維模型」切入，回應AI時代的結構性挑戰。所謂「隨經濟」，並非被動追逐潮流，而是一種在高度不確定環境中，懂得調整節奏、重新配置資源的能力。他指出，AI帶來的衝擊，並非單點式的效率提升，而是對既有商業模式、決策方式與組織運作邏輯的全面重塑。若仍以過去成功經驗應對新環境，反而可能加速被淘汰。

所謂「第二曲線」，源自對企業成長與衰退週期的長期觀察，多數企業真正的風險，不是在衰退時才轉型，而是在第一條成長曲線仍然有效時，錯失為下一階段布局的時機。AI技術的出現，正是迫使企業提早思考第二曲線的重要外力在 AI 浪潮下，「隨勢而動」並非盲目跟風，而是理解趨勢背後的結構變化，並建立可反覆運用的思維模型，當環境變化速度超過組織學習速度時，最大的風險並非犯錯，而是持續做出看似合理、卻已不合時宜的決策。

書中透過橫跨新零售、金融科技、智慧製造與數位服務的案例，解析企業如何運用第二曲線思維，在AI尚未完全成熟之前，就開始進行小規模試驗與策略調整，降低轉型風險。這些案例顯示，成功者往往不是最快導入新技術的公司，而是最早重新思考「自己在價值鏈中角色」的組織。

除了企業層面，也將AI的衝擊延伸至個人生涯。在AI加速替代重複性工作的情況下，個人若只依賴單一技能或過往資歷，風險將持續升高。第二曲線思維，對個人而言，是提早為下一個職涯階段建立能力組合，而非等到被市場迫使轉向。

在AI成為顯學、產業規則持續被重寫的當下，《隨經濟》並未試圖預測技術終局，而是提供一套能在高度不確定環境中持續調整方向的思考框架。對於正在面對 AI 轉型壓力的企業經營者、科技工作者與決策者而言，這本書提供了理解趨勢、布局未來的另一種視角。

相關新聞

曹西平遺產掀特留分爭議！乾兒子照護無名份…律師：法律保冷漠手足分產

「我的錢，絕不讓姓曹的人碰」「你這個醜八怪！醜死了」 一個藝人過世，卻呼應到民法繼承編的修法動態。曹大哥一路好走！ 藝人曹西平過世。生前一句話被反覆轉載：「我的錢，絕不讓姓曹的人碰。」「我

曹西平遺願「一毛不給姓曹的」！法律專家揭兩大關鍵可排除手足特留分

資深藝人曹西平日前辭世，其身後留下的資產分配問題引發法律界熱議。由於曹西平本身沒有子女與配偶，依法第一順位的繼承人為其兄弟姐妹。然而，曹西平生前曾多次在訪談中公開表示，自己與血親手足感情決裂，甚至立下

曹西平遺產全留給乾兒子行得通？律師曝：單身未婚、兄弟姊妹的特留分怎麼算

一早看到曹大哥驟逝的消息讓我很難過。曹大哥總是在節目中帶給大家歡笑，讓大家快樂，未來他的身影只能在銀幕上重現了。 曹大哥生前未婚單身，他曾在媒體上說過財產都不留給曹家人。要立下遺囑將財產給自己照顧自

遇到挫折誰最能保持幹勁？投資銀行資深交易員：跑馬拉松和登山的人

工業化在努力與成果之間堆疊了許多錯綜複雜的變數，敲一個鍵盤按鍵，就可能撼動橫跨半個地球的市場…

像醫師可辨識骨折 神經網絡模擬人類大腦「錯誤率15%」學習速度最快

工作的難易度會影響各位可以獲得多少「學習進展」，進而左右激發內在動機的潛力…

銀行貸款申請大數據公布 上午11點前核貸機率最高、下午得把握另一時段

核准一筆貸款，其實比拒絕一筆貸款更耗費心力，因為需要經過縝密的分析才能確認對方具備能力還款能力…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。