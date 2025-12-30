AI加速重塑產業版圖《隨經濟》揭示企業啟動第二曲線的關鍵思維

生成式AI技術快速進化，從內容產製、軟體開發到企業決策流程，正全面改寫既有的產業規則。當AI不再只是工具，而是成為影響組織結構與競爭邏輯的核心力量，企業與個人該如何在高度不確定的環境中，找到下一步成長方向，成為當前最受關注的關鍵課題。

長期研究科技管理與數位轉型的學者盧希鵬教授，近日推出全新改版新書《隨經濟》，以「第二曲線思維模型」切入，回應AI時代的結構性挑戰。所謂「隨經濟」，並非被動追逐潮流，而是一種在高度不確定環境中，懂得調整節奏、重新配置資源的能力。他指出，AI帶來的衝擊，並非單點式的效率提升，而是對既有商業模式、決策方式與組織運作邏輯的全面重塑。若仍以過去成功經驗應對新環境，反而可能加速被淘汰。

所謂「第二曲線」，源自對企業成長與衰退週期的長期觀察，多數企業真正的風險，不是在衰退時才轉型，而是在第一條成長曲線仍然有效時，錯失為下一階段布局的時機。AI技術的出現，正是迫使企業提早思考第二曲線的重要外力在 AI 浪潮下，「隨勢而動」並非盲目跟風，而是理解趨勢背後的結構變化，並建立可反覆運用的思維模型，當環境變化速度超過組織學習速度時，最大的風險並非犯錯，而是持續做出看似合理、卻已不合時宜的決策。

書中透過橫跨新零售、金融科技、智慧製造與數位服務的案例，解析企業如何運用第二曲線思維，在AI尚未完全成熟之前，就開始進行小規模試驗與策略調整，降低轉型風險。這些案例顯示，成功者往往不是最快導入新技術的公司，而是最早重新思考「自己在價值鏈中角色」的組織。

除了企業層面，也將AI的衝擊延伸至個人生涯。在AI加速替代重複性工作的情況下，個人若只依賴單一技能或過往資歷，風險將持續升高。第二曲線思維，對個人而言，是提早為下一個職涯階段建立能力組合，而非等到被市場迫使轉向。

在AI成為顯學、產業規則持續被重寫的當下，《隨經濟》並未試圖預測技術終局，而是提供一套能在高度不確定環境中持續調整方向的思考框架。對於正在面對 AI 轉型壓力的企業經營者、科技工作者與決策者而言，這本書提供了理解趨勢、布局未來的另一種視角。