曹西平遺產掀特留分爭議！乾兒子照護無名份…律師：法律保冷漠手足分產

「我的錢，絕不讓姓曹的人碰」「你這個醜八怪！醜死了」

一個藝人過世，卻呼應到民法繼承編的修法動態。曹大哥一路好走！

藝人曹西平過世。生前一句話被反覆轉載：「我的錢，絕不讓姓曹的人碰。」「我已經立好遺囑，全部留給照顧我的乾兒子。」聽起來既豪爽又狠辣。但如果你真的翻開民法，就會發現事情沒有那麼簡單。

問題來了：乾兒子，在法律上是誰？很遺憾地說一句：在現行法律裡，乾兒子不是法定繼承人。沒有收養關係，沒有血緣，沒有婚姻。法律只認三件事：血、婚、收養，其他的，都叫「感情」。

那誰有繼承權？曹先生沒有子女，父母已過世，配偶不存在，那依民法的順序是什麼？兄弟姊妹，直接上位。即便生前感情不睦，即便多年不往來，即便你心裡覺得「他們噁心不配」，法律還是會說一句很冷的話：「對不起，他們有份。」

那遺囑有沒有用？有。但不是你想像中的「全拿走」那種有用。因為民法還有一個東西叫「特留分」。簡單說就是：你可以討厭我，可以不聯絡我，可以不愛我，但你不能一毛錢都不留給我。

以兄弟姊妹來說：他們至少可以拿到「應繼分的三分之一」。所以現實版本很可能是：乾兒子：拿到遺囑分配的大部分。兄弟姊妹：依法主張特留分，強制切一塊走。

於是問題就浮出來了。一個照顧你晚年的人，一個陪你看醫生、過節、收屍的人，在法律上卻永遠排在「多年不見、頂多只在告別式出現」的人後面。這合理嗎？

所以，修法的聲音出現了。近來開始有人主張：應該調整，甚至廢除兄弟姊妹的特留分。理由其實很現實：現代家庭結構已經不同，高齡、未婚、無子女者越來越多，兄弟姊妹間早已分居各地，真正照顧人的，往往不是「法定親屬」。

法律如果只保護「身分」，卻無視「實際照顧關係」，最後保護的，往往是冷漠的身分關係，而不是被繼承人的意志。

◎本文內容已獲 張正勳律師-CHLawyer 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。