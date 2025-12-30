快訊

年底請假潮爆發！她曝全公司只來7人創紀錄 一票舉手：我也是

外媒直擊中國圍台軍演！驚曝「10枚飛彈連發」 川普稱不擔心是這原因

總公司「營運需求」凌駕工安？新光三越氣爆挖斷瓦斯管關鍵畫面曝光

曹西平遺產掀特留分爭議！乾兒子照護無名份…律師：法律保冷漠手足分產

聯合新聞網／ 張正勳 律師
曹西平遺產風波凸顯「特留分」爭議，法律保障疏遠手足繼承權，卻忽視乾兒子等實質照顧者的權益。聯合報資料照片
曹西平遺產風波凸顯「特留分」爭議，法律保障疏遠手足繼承權，卻忽視乾兒子等實質照顧者的權益。聯合報資料照片

「我的錢，絕不讓姓曹的人碰」「你這個醜八怪！醜死了」

⭐2025總回顧

一個藝人過世，卻呼應到民法繼承編的修法動態。曹大哥一路好走！

藝人曹西平過世。生前一句話被反覆轉載：「我的錢，絕不讓姓曹的人碰。」「我已經立好遺囑，全部留給照顧我的乾兒子。」聽起來既豪爽又狠辣。但如果你真的翻開民法，就會發現事情沒有那麼簡單。

問題來了：乾兒子，在法律上是誰？很遺憾地說一句：在現行法律裡，乾兒子不是法定繼承人。沒有收養關係，沒有血緣，沒有婚姻。法律只認三件事：血、婚、收養，其他的，都叫「感情」。

那誰有繼承權？曹先生沒有子女，父母已過世，配偶不存在，那依民法的順序是什麼？兄弟姊妹，直接上位。即便生前感情不睦，即便多年不往來，即便你心裡覺得「他們噁心不配」，法律還是會說一句很冷的話：「對不起，他們有份。」

那遺囑有沒有用？有。但不是你想像中的「全拿走」那種有用。因為民法還有一個東西叫「特留分」。簡單說就是：你可以討厭我，可以不聯絡我，可以不愛我，但你不能一毛錢都不留給我。

以兄弟姊妹來說：他們至少可以拿到「應繼分的三分之一」。所以現實版本很可能是：乾兒子：拿到遺囑分配的大部分。兄弟姊妹：依法主張特留分，強制切一塊走。

於是問題就浮出來了。一個照顧你晚年的人，一個陪你看醫生、過節、收屍的人，在法律上卻永遠排在「多年不見、頂多只在告別式出現」的人後面。這合理嗎？

所以，修法的聲音出現了。近來開始有人主張：應該調整，甚至廢除兄弟姊妹的特留分。理由其實很現實：現代家庭結構已經不同，高齡、未婚、無子女者越來越多，兄弟姊妹間早已分居各地，真正照顧人的，往往不是「法定親屬」。

法律如果只保護「身分」，卻無視「實際照顧關係」，最後保護的，往往是冷漠的身分關係，而不是被繼承人的意志。

◎本文內容已獲 張正勳律師-CHLawyer 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

遺產 特留分 曹西平

延伸閱讀

台股刷新歷史天價！0050分割後寫新高…周冠男警示：等跌再買代價最貴

30歲擁10多張0050！今年靠「市值型ETF包牌」資產成長逼近500萬

曹西平遺願「一毛不給姓曹的」！法律專家揭兩大關鍵可排除手足特留分

曹西平遺產全留給乾兒子行得通？律師曝：單身未婚、兄弟姊妹的特留分怎麼算

相關新聞

曹西平遺產掀特留分爭議！乾兒子照護無名份…律師：法律保冷漠手足分產

「我的錢，絕不讓姓曹的人碰」「你這個醜八怪！醜死了」 一個藝人過世，卻呼應到民法繼承編的修法動態。曹大哥一路好走！ 藝人曹西平過世。生前一句話被反覆轉載：「我的錢，絕不讓姓曹的人碰。」「我

曹西平遺願「一毛不給姓曹的」！法律專家揭兩大關鍵可排除手足特留分

資深藝人曹西平日前辭世，其身後留下的資產分配問題引發法律界熱議。由於曹西平本身沒有子女與配偶，依法第一順位的繼承人為其兄弟姐妹。然而，曹西平生前曾多次在訪談中公開表示，自己與血親手足感情決裂，甚至立下

曹西平遺產全留給乾兒子行得通？律師曝：單身未婚、兄弟姊妹的特留分怎麼算

一早看到曹大哥驟逝的消息讓我很難過。曹大哥總是在節目中帶給大家歡笑，讓大家快樂，未來他的身影只能在銀幕上重現了。 曹大哥生前未婚單身，他曾在媒體上說過財產都不留給曹家人。要立下遺囑將財產給自己照顧自

遇到挫折誰最能保持幹勁？投資銀行資深交易員：跑馬拉松和登山的人

工業化在努力與成果之間堆疊了許多錯綜複雜的變數，敲一個鍵盤按鍵，就可能撼動橫跨半個地球的市場…

像醫師可辨識骨折 神經網絡模擬人類大腦「錯誤率15%」學習速度最快

工作的難易度會影響各位可以獲得多少「學習進展」，進而左右激發內在動機的潛力…

銀行貸款申請大數據公布 上午11點前核貸機率最高、下午得把握另一時段

核准一筆貸款，其實比拒絕一筆貸款更耗費心力，因為需要經過縝密的分析才能確認對方具備能力還款能力…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。