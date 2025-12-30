曹西平遺願「一毛不給姓曹的」！法律專家揭兩大關鍵可排除手足特留分

資深藝人曹西平日前辭世，其身後留下的資產分配問題引發法律界熱議。由於曹西平本身沒有子女與配偶，依法第一順位的繼承人為其兄弟姐妹。然而，曹西平生前曾多次在訪談中公開表示，自己與血親手足感情決裂，甚至立下狠話「絕對不讓我們姓曹的拿到一毛錢」，並計畫將所有財產留給長期照顧他、視如己出的乾兒子Jeremy。

針對此類非血親繼承的意願，法律專家指出，即便生前立下遺囑將財產全數贈與乾兒子，法律上仍有所謂的「特留分」，手足依法仍可請求分配遺產。

有律師分析，若要真正解決此問題，可參考民法1145條規定，若繼承人有重大侮辱或虐待情事，被繼承人可表彰使其喪失繼承權。一旦繼承人身份被依法剝奪，自然無法請求特留分。因此，在遺囑中詳細記載手足違法事由，是保護財產流向的重要法律手段。

除了透過遺囑文字運用，法律專家也建議可考慮透過保險進行長期生前規劃。由於保險金在特定條件下不屬於遺產範疇，若生前將財產轉化為保險並指定受益人為乾兒子，則可合法規避特留分的爭議。這類規劃能確保資產能直接由被繼承人屬意的人選領取，避免身後陷入冗長的家族訴訟。

曹西平曾在節目中回憶，他在30多歲時面臨母親病逝、家中醫院經營危機等巨變，當時房貸利息高達12%，壓力大到出現圓形禿且多次有負面念頭。他控訴四個兄弟在父親病重期間不聞不問，甚至在他獨力還債、照顧老父時，反向媒體指控他吞掉5棟房子與1500萬元遺產。

這些深刻的背叛感讓他堅定表示：「當初我一個人陪爸爸走完最後一段路，你們活著不來，死了也不來，財產跟我一點關係都沒有。」

晚年的曹西平對於「孤獨死」有極深危機感，因此邀請乾兒子Jeremy一家共同生活，互相照應。他曾詳細交代後事，並要求Jeremy在他發生意外時第一時間對外公開「解密遺囑」，列出所有讓他受傷的人。

法律界人士提醒，這類單身長者的財產與信託規劃應在神智清醒時完成，曹西平的案例也凸顯了現代社會中，「法律保障」與「實質照護」之間如何達成平衡的現實挑戰。