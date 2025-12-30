曹西平遺產全留給乾兒子行得通？律師曝：單身未婚、兄弟姊妹的特留分怎麼算

一早看到曹大哥驟逝的消息讓我很難過。曹大哥總是在節目中帶給大家歡笑，讓大家快樂，未來他的身影只能在銀幕上重現了。

曹大哥生前未婚單身，他曾在媒體上說過財產都不留給曹家人。要立下遺囑將財產給自己照顧自己的乾兒子，感謝乾兒子的照顧。

1.曹大哥是一個很孝順的兒子，父親重病時他隻身一人照料父親，對孝順的他而言，當然很生氣自己的兄弟在爸爸生病時沒有好好照顧爸爸，所以後來漸漸也不與他的手足往來。

2.曹大哥在節目中表示『我決定先立好遺囑，把遺產都留給平時照顧我的乾兒子。』，如果他有確實依照法律的規定立好「遺囑」，他的乾兒子就可以繼承到曹大哥的遺產。

3.至於曹大哥另外有4個兄弟，這4兄弟就是曹大哥的法定繼承人，如果曹大哥沒有遺囑的話，這4兄弟可以平分曹大哥的遺產（每人1/4）。如果曹大哥立有遺囑的話，依照目前法律的規定，4兄弟可以主張「特留分」（每人1/12）。（法律規定兄弟姊妹特留分是應繼分的1/3）

4.兄弟姊妹不管感情如何，法律上就是有繼承權，也有特留分。除非曹大哥的4個兄弟有「喪失繼承權」的事由，才會無法繼承任何一塊錢（連特留分也沒有）。但是法律上喪失繼承權的事由是由法院「個別判斷」，也就是曹大哥的每一個兄或弟，有哪一個具體的事實，對於曹大哥有重大虐待或侮辱的情事，曹大哥明確的表示，才能剝奪他們的繼承權。

5.知道曹大哥過世的新聞後，我更深刻的體會到單身的人，此刻，就一定要替自己與所愛的人寫下遺囑，因為我們永遠不知道明天和意外哪一個會先來，而讓自己的財產在身後能夠留給自己真正所愛的人，唯有立下遺囑，才有辦法實現。

有些人會問，兄弟姊妹特留分還沒修法廢除前，就算寫下遺囑，但是法律所規定的特留分，還是會讓自己不喜歡的兄弟姊妹能夠拿到財產，那寫了遺囑又有什麼意義呢？姑且不論有沒有喪失繼承權的事由，比起沒有寫遺囑，全部分給兄弟姊妹的結果，寫遺囑是比較有效的方法。

6.我相信有許多單身者也因為種種原因而與自己的手足漸行漸遠，最後不願意將自己一生打拼的財產留下來給兄弟姊妹，甚至後事也希望由指定的人來辦理，只要遺囑裡面指定「遺囑執行人」，並寫清楚後事的辦理事項，未來的一切將由遺囑執行人幫你辦妥相關事宜，一切都在我們自己的掌握中。

7.平安與財富，就留給你所愛的人。

◎本文內容已獲 蘇家宏律師 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。