遇到挫折誰最能保持幹勁？投資銀行資深交易員：跑馬拉松和登山的人

當付出與結果不成正比

幾千年前，我們的祖先外出打獵時，他們捕獲的獵物品質往往與投入的努力成正比。大型動物肉量豐富，但通常最難捕捉；而小型動物雖然比較好捉，但能提供的熱量有限。

基本上，這樣的情況在投入努力與享受成果之間建立了直接的連結：努力愈多，回報也愈豐盛。

經過幾千年的演變，努力與回報之間那種神聖的結合早已深植人心。然而，隨著工業化的發展，這段關係在時間與空間上被扭曲，變得日益緊張。

工業化在努力與成果之間堆疊了許多錯綜複雜的變數，敲一個鍵盤按鍵，就可能撼動橫跨半個地球的市場；而耗費數小時撰寫的程式碼，卻可能只帶來一項微不足道的產品改進，讓用戶幾乎無從察覺。

儘管如此，祖先時代形成的這種印象依然深植於我們腦海中：即使投入的努力不一定會直接影響有形回報的多寡（例如訓練最努力的運動員也未必能奪冠），但努力的確會影響我們事後的滿足感。近期的實驗室研究指出，當你為某樣成果辛苦付出後，它更有可能帶給你愉悅。

只是努力，就能獲得快樂

我們的大腦存在一個有趣的小漏洞。如果持續獎勵高強度的努力，就會出現奇妙的心理短路現象。

當人們一再因努力而得到獎勵時，努力本身便成了一種獎勵。投入努力的過程會帶來與實際獲得獎勵相同的愉悅感，努力的過程也成為令人享受的體驗。

最近一個歐洲研究團隊發現，當人們在付出心力後獲得獎勵，即使之後的努力未必帶來回報，他們在未來仍更傾向選擇需要付出心力的工作。

一旦能單靠投入努力便喚起愉悅感，工作中的努力也會自然激發內在動機，壓力也會隨之消散。

大腦在哪裡學會將努力跟快樂連結起來或許並不重要，重點在於建立這種心理短路機制。在工作之外，投入那些需要努力且能帶來內在回報感的活動，可以幫助修正工作中失衡的努力與回報關係。

一位投資銀行的資深交易員曾告訴我，他注意到在令人挫折的一天，最能保持幹勁的團隊成員，往往是那些休假時經常參加挑戰性活動和極限運動（如超級馬拉松、冒險旅行、攀登高山）的人。

他們即使知道這些活動未必有實際回報，仍然樂於投入，只因為享受努力本身所帶來的愉悅。

如果我們能善用內在動機的三大元素──穩定而持續的進步、恰好能挑戰自我技能的難度、努力後的成就快感──並以適當的比例結合，就能創造一種心境，使內在動機達到巔峰狀態，也就是「心流」。

（本文出自《大腦配速的心流工作術》作者：米圖．斯托羅尼 譯者：陳珮榆)