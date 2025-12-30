快訊

陸海警發布巡查海報 威脅攔截運載海馬斯火箭長榮貨輪

星宇公布年終1個月、整體調薪3% 有員工抱怨嫌少

黃仁勳神操作！輝達「紓困」英特爾 順手賺逾25億美元

像醫師可辨識骨折 神經網絡模擬人類大腦「錯誤率15%」學習速度最快

聯合新聞網／ 樂金文化
示意圖／ingimage
示意圖／ingimage

工作的難易度會影響各位可以獲得多少「學習進展」，進而左右激發內在動機的潛力。

⭐2025總回顧

二○一九年，美國一個研究團隊訓練了一個神經網絡模擬人類大腦學習新知的過程。他們設計的學習任務，類似放射科醫師學習在X光片上辨識骨折的方式，並以「是」或「否」來回答。

本文出自《大腦配速的心流工作術》
本文出自《大腦配速的心流工作術》
每次誤判都是一個學習的契機：「骨折也可能呈現這種樣貌！」在這項基於神經網絡的實驗中，研究人員發現，當系統的錯誤率約為一五％時，學習速度達到最快。

答錯題數可以幫助判斷測驗的難易程度。如果只有一半答對，代表測驗太難，正確與否只是碰運氣，從中學不到什麼。如果總是百分之百答對，那表示測驗太簡單，沒有學習成長的空間。

當錯誤率大約落在一五％時，測驗的難易度剛好適中，不會太難也不會太簡單。這個發現指出在中等難易度的情況下，學習進展最為理想。

作為快速學習的一項經驗法則，一五％到二○％的難易度，從直覺上來看是一個合理的區間。如果對某個主題完全不了解，學起來會感到挫折；但如果已經很熟悉，就缺乏進一步學習的動力。

這個經驗法則根植於大腦配速系統中神經動態的運作機制。當任務太簡單且容易預期時，你會感到無聊，並進入第一檔位；挑戰太大時，則會直接跳到第三檔位。最理想的狀態是「黃金區間」（Goldilocks zone，一種「不多不少、恰到好處」的理想狀態），也就是第二檔位。

要接近這個「黃金區間」，可以將任務難易度設定為略高於你現有能力的程度。當各位挑戰自己的技能時，你就會開始學習，而持續地這樣挑戰自己，就能產生穩定的學習進展。

工作應該具備適度的挑戰性，足夠難到需要動腦，但又不至於讓你無法完成工作。

（本文出自《大腦配速的心流工作術》作者：米圖．斯托羅尼 譯者：陳珮榆)

編輯推薦

相關新聞

曹西平遺產全留給乾兒子行得通？律師曝：單身未婚、兄弟姊妹的特留分怎麼算

一早看到曹大哥驟逝的消息讓我很難過。曹大哥總是在節目中帶給大家歡笑，讓大家快樂，未來他的身影只能在銀幕上重現了。 曹大哥生前未婚單身，他曾在媒體上說過財產都不留給曹家人。要立下遺囑將財產給自己照顧自

遇到挫折誰最能保持幹勁？投資銀行資深交易員：跑馬拉松和登山的人

工業化在努力與成果之間堆疊了許多錯綜複雜的變數，敲一個鍵盤按鍵，就可能撼動橫跨半個地球的市場…

像醫師可辨識骨折 神經網絡模擬人類大腦「錯誤率15%」學習速度最快

工作的難易度會影響各位可以獲得多少「學習進展」，進而左右激發內在動機的潛力…

銀行貸款申請大數據公布 上午11點前核貸機率最高、下午得把握另一時段

核准一筆貸款，其實比拒絕一筆貸款更耗費心力，因為需要經過縝密的分析才能確認對方具備能力還款能力…

脫貧動機強烈...23歲開500倍槓桿賠光300萬 9年練功價值投資法 身價邁向九位數

提到價值投資，許多人會聯想到股神巴菲特，透過穩健長期存股將資產越滾越大，財經作家股人阿勳以自身經驗…

大腦配速的心流工作術：AI時代從A到A+的高效法則，讓大腦在對的狀態做對的事

我們常會把「心流」想像成一種演化上保留下來的開關，能讓大腦變成一台自動推進的機器，從不斷自我升級和提升存在價值的過程中獲得喜悅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。