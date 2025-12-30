銀行貸款申請大數據公布 上午11點前核貸機率最高、下午得把握另一時段

在一天當中，大腦檔位變化的軌跡，往往與太陽升起到落下的弧線相呼應。

當清晨的天空泛著紅光，我們從睡夢中醒來，此時處於一檔；隨著太陽愈升愈高，大腦狀態也切換到二檔。中午時，十二小時生理節奏會把你拉入一段午餐後低潮期，這時你會感到遲鈍，精神也暫時降回一檔。

但這種疲倦感會慢慢消退，到了下午稍晚時警覺性會恢復。而當太陽西沉、天色轉暗，身心會開始放鬆，並再次回到一檔。雖然這些節奏發生的精確時間因人而異，但整體的變化軌跡大致如圖。

這樣的軌跡給了我們一個重要線索：一天當中什麼時間最適合從事專注型工作，什麼時候更適合進行創意型活動。

專注型工作（二檔）

保持專注的能力通常會在接近中午的時候達到高峰，而且能維持大半天，只有午餐後的那段短暫低潮期會稍微下滑。這表示需要高度專注的腦力工作，最理想的時段大約是：

•上午九點到十點，到下午一點到兩點左右 •下午三點到四點，到晚上八點到十點左右

不過，這些時間並不是絕對的，會因人而異，也會隨著季節、氣候、地理位置而改變。此外，當下的疲勞程度與前一天晚上的睡眠品質，也會影響這些專注的理想時段。

一天中的不同時段如何影響工作表現，有項針對銀行貸款審核人員的研究提供了具體例證。

研究人員托比亞斯．貝爾（Tobias Baer）和席夢．施納爾（Simone Schnall）分析了某家大型銀行超過兩萬五千筆信用貸款申請，發現上午十一點以前核准的機率最高。過了十一點之後，核准率明顯下降，直到下午稍晚才又略為回升（但回升幅度不如上午）。

核准一筆貸款，其實比拒絕一筆貸款更耗費心力，因為需要經過縝密的分析才能確認對方具備能力還款能力。或許正因如此，貸款在上午與下午稍晚的時候更容易獲得核准，可能是因為這些時段是人們專注度和注意力最集中的時段。

研究甚至推估，如果所有貸款決策都在上午進行，該銀行一個月內可以多賺五十萬九千零二十三美元！

創意型活動（低能量的二檔）

早上進入專注狀態之前，大腦會先經歷一段從一檔上升到二檔的過渡期；而到了晚上，則會從二檔慢慢回到一檔。在這兩個階段中，大腦會介於稍微清醒與完全清醒之間，進入一種低能量的二檔狀態。

在這種狀態下，注意力可以自由遊走、探索點子，也可以集中精神過濾那些剛剛冒出的靈感。這種狀態最適合進行創意思考，通常會出現在以下兩個時段。

•早上起床後到大約上午九點到十點之間 •晚上八點到十點，直到上床睡覺前

如果早上一醒來就攝取大量咖啡因，或用其他方式強迫自己立刻清醒，會縮短早晨這段創造力較高的時間。同樣地，若在晚上進行劇烈運動、情緒起伏太大（無論是興奮還是生氣），或太晚攝取咖啡因，也會壓縮晚上這段創意思考的時間。

