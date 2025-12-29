「失敗算我的！」主管多拿的薪水…就是為了這時候扛責任！

無論部下多優秀 上司的存在意義也不會消失

如今的時代，想要由上司或領導者來傳授業務上所必須的全部知識或技能，已經是近似不可能的事了。

此外，在新知識或技能陸續出現的現今，上司這一方想要在所有的能力上都保有優越性，也是不可能的了。

反而是被部下們一項項地給超越了吧？或許你會覺得懊惱也說不定（不，肯定會懊惱吧），但這也是身為上司的一種成功樣貌。

同時，上司這一方所被期待做到的，是能夠理解部下們，並且支援、促進他們的成長。

對於部下來說，則要理解上司或前輩已經不是能夠教導所有你不瞭解之事務的那種存在了。在某些情況下，部下還有可能會跑得更快。

然而，上司或前輩的存在意義依舊沒有降低。

雖然不會再提供答案，但卻能夠成為「鏡子」，能夠把部下至今為止的奔跑姿態如實傳達出來。 方舟文化《怎麼一句話都沒說，就提離職了？：怎樣溝通、開會，才留得住人？有效拿捏你和部屬的關係，讓年輕人不再默默遞上辭職信！》，作者：金間大介

上司的重要角色還有一個，那就是成為部下最重要的夥伴。

部下覺得迷惑時，雖然應該要考慮來自上司經驗的建議，但決定前進方向的仍然是部下自己。

只不過，失敗時，該負責的並不是部下。若讓部下把失敗當成自己的責任，那部下將難以再接受任何挑戰；但倘若失敗是上司的責任，部下就無須為此擔憂了（上司們有就這部分多拿些薪水，所以沒問題的）。

重要的是，要清楚知道部下從失敗裡學到了什麼。

總而言之，如果你希望所屬組織能是如上所描述的狀態，即——

所有成員共享著願景或使命 第一線年輕成員們有發揮出自主性 經營者或管理階層們沒有造成妨礙 透過多方面溝通，來支援他們的自主性

那就必須要升級一對一溝通了。根據運用的方法，它肯定能夠成為強力的武器。

