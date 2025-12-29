快訊

福原愛認與江宏傑「婚後不久就感情破裂」 坦承當年太不成熟

中共明圍台軍演…國防部將開記者會回應！搶發監控機艦照秀海空戰力

學者：中共軍演公布精確座標 警惕飛彈越過台灣領空

「失敗算我的！」主管多拿的薪水…就是為了這時候扛責任！

聯合新聞網／ 金間大介
部下迷惘時，給予經驗建議；部下挑戰時，放手讓他們決定方向。最重要的是，當部下失敗時，請告訴他：「責任我來扛。」唯有上司成為最強的後盾，部下才敢放膽挑戰。示意圖／Ingimage
部下迷惘時，給予經驗建議；部下挑戰時，放手讓他們決定方向。最重要的是，當部下失敗時，請告訴他：「責任我來扛。」唯有上司成為最強的後盾，部下才敢放膽挑戰。示意圖／Ingimage

無論部下多優秀 上司的存在意義也不會消失

如今的時代，想要由上司或領導者來傳授業務上所必須的全部知識或技能，已經是近似不可能的事了。

⭐2025總回顧

此外，在新知識或技能陸續出現的現今，上司這一方想要在所有的能力上都保有優越性，也是不可能的了。

反而是被部下們一項項地給超越了吧？或許你會覺得懊惱也說不定（不，肯定會懊惱吧），但這也是身為上司的一種成功樣貌。

同時，上司這一方所被期待做到的，是能夠理解部下們，並且支援、促進他們的成長。

對於部下來說，則要理解上司或前輩已經不是能夠教導所有你不瞭解之事務的那種存在了。在某些情況下，部下還有可能會跑得更快。

然而，上司或前輩的存在意義依舊沒有降低。

雖然不會再提供答案，但卻能夠成為「鏡子」，能夠把部下至今為止的奔跑姿態如實傳達出來。

方舟文化《怎麼一句話都沒說，就提<a href='/search/tagging/2/離職' rel='離職' data-rel='/2/104898' class='tag'><strong>離職</strong></a>了？：怎樣<a href='/search/tagging/2/溝通' rel='溝通' data-rel='/2/242854' class='tag'><strong>溝通</strong></a>、開會，才留得住人？有效拿捏你和部屬的關係，讓<a href='/search/tagging/2/年輕人' rel='年輕人' data-rel='/2/221990' class='tag'><strong>年輕人</strong></a>不再默默遞上<a href='/search/tagging/2/辭職' rel='辭職' data-rel='/2/226466' class='tag'><strong>辭職</strong></a>信！》，作者：金間大介
方舟文化《怎麼一句話都沒說，就提離職了？：怎樣溝通、開會，才留得住人？有效拿捏你和部屬的關係，讓年輕人不再默默遞上辭職信！》，作者：金間大介

上司的重要角色還有一個，那就是成為部下最重要的夥伴。

部下覺得迷惑時，雖然應該要考慮來自上司經驗的建議，但決定前進方向的仍然是部下自己。

只不過，失敗時，該負責的並不是部下。若讓部下把失敗當成自己的責任，那部下將難以再接受任何挑戰；但倘若失敗是上司的責任，部下就無須為此擔憂了（上司們有就這部分多拿些薪水，所以沒問題的）。

重要的是，要清楚知道部下從失敗裡學到了什麼。

總而言之，如果你希望所屬組織能是如上所描述的狀態，即——

所有成員共享著願景或使命

第一線年輕成員們有發揮出自主性

經營者或管理階層們沒有造成妨礙

透過多方面溝通，來支援他們的自主性

那就必須要升級一對一溝通了。根據運用的方法，它肯定能夠成為強力的武器。

（本文摘自方舟文化《怎麼一句話都沒說，就提離職了？：怎樣溝通、開會，才留得住人？有效拿捏你和部屬的關係，讓年輕人不再默默遞上辭職信！》，作者：金間大介）

上司 溝通 領導者 辭職 離職 年輕人 薪水

延伸閱讀

跌了再買？用0050歷史圖曝殘酷事實…清流君：市場根本沒有在等你！

台股「三大利多」大盤有望再上攻 拚亮麗封關

00929納台積電（2330）要走市值化？網酸：那幹嘛不買0050、改規則撐績效

儲蓄險跟0050差在哪？詹璇依：前者主打「保本」但須有前提

相關新聞

「失敗算我的！」主管多拿的薪水…就是為了這時候扛責任！

無論部下多優秀 上司的存在意義也不會消失 如今的時代，想要由上司或領導者來傳授業務上所必須的全部知識或技能，已經是近似不可能的事了。 此外，在新知識或技能陸續出現的現今，上司這一方想要在所有的

遇到隨機傷人你的保險夠嗎？3層保障這樣規劃

12/19當晚近7點，我才剛看到北車、中山站隨機攻擊的新聞，手機就響了。 「學姐…你知道我現在在哪嗎？」電話那頭聲音明顯在發抖。「我現在在中山站，我超緊張的…」 當下，我整個頭皮發麻！伴隨

有錢人真的少跟「平民百姓」當朋友？菲女狼：靠老闆關係進公司的能力差還姿態特別高

為什麼有錢人少跟平民百姓當朋友？ 「有錢人，少跟平民百姓當朋友。」小紫這樣說時，我還覺得八股，畢竟我也是平民百姓。都什麼年代了還有這種門當戶對的觀念。 聽小紫娓娓道來之後，又覺得有幾分道理

限貸令再發威！銀行核貸不足、建商加1條款迫買方放棄購屋引違約爭議

近年來因應房市過熱，政府陸續推出各種「限貸令」，大幅影響民眾可貸款的成數與金額…

2千萬買預售屋遇央行「限貸令」三個月內得補足貸款短差200萬

中央銀行對金融機構辦理部動產抵押貸款業務規定部分規定修正規定選擇性信用管制措施，對於購買預售屋之消費者而言，可能發生...

工作既無公平也看不到成長的意義！現今年輕人想辭職的四個原因

現今年輕人想從公司辭職的四個原因 目前，除了身體狀況不佳、受到權力騷擾、想脫離黑心企業等理由之外，現今年輕人會考慮離職的理由，大致可以分成以下四個。 第一點，當然，工作不會都是有趣

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。