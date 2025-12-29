遇到隨機傷人你的保險夠嗎？3層保障這樣規劃

12/19當晚近7點，我才剛看到北車、中山站隨機攻擊的新聞，手機就響了。

「學姐…你知道我現在在哪嗎？」電話那頭聲音明顯在發抖。「我現在在中山站，我超緊張的…」

當下，我整個頭皮發麻！伴隨著背景裡救護車和警車的聲音一聲接一聲，新聞畫面和現實突然重疊在一起…很不真實。幸好她安全，但這件事讓我想到，如果真的不幸受傷或身故，我們有哪些保障？

政府補償不是人人都有

北捷事件裡，英勇擋下歹徒的余先生「最高可領1280萬」，是因為：

北捷公司理賠500萬（針對大眾捷運系統旅客運送責任保險） 台北市撫卹金600萬（因協助警察拘捕而喪命才適用） 犯保法補償金180萬（所有符合條件的犯罪被害人遺屬都適用）

但如果不是在捷運，而是馬路，可能只剩犯保的180萬可申請，還要符合戶籍、申請期限等條件。至於在商場，公共意外責任險也要能歸責於商場有賠償責任才啟動，金額更不固定。

3層保險組合規劃日常風險

上下班通勤、外出旅遊、搭車，其實都暴露在風險中。用「三層組合」來轉嫁風險：

1.基本意外險

不論走路、搭捷運、騎機車、逛街都能啟動，走到哪，保障到哪。隨機攻擊符合意外傷害的三大要素：外來、突發、非疾病。一般意外險原則上會賠，除非定義為恐怖攻擊，且條款有除外。但「你有沒有保、保額夠不夠？」才是關鍵！至少一張以「人」為核心的個人意外險：

意外身故／失能高保額：至少500萬 意外實支實付醫療或日額醫療：至少20萬

Tips：多數標準化的個人傷害保險條款，除外：本人故意自傷、犯罪行為、酒駕、吸毒等高風險行為、戰爭、軍事行動等極端情況。

2.交通與通勤加強

針對「常用的交通工具」，平常怎麼移動，就加強那塊保障。

機車/汽車族：除了強制險與第三責任險都是賠對方，「駕駛人傷害險」才是賠自己 大眾運輸族：加保「搭乘大眾運輸工具意外附加條款」，針對公車、捷運、火車等意外加額給付

3.旅遊專用

出遊風險不只「出事」，還包括各種臨時狀況的支出。合理的小額不便險，就像幫旅程加上一層安全防護網。所以出國或國內旅遊時再疊加：

旅平險：處理旅途意外身故、失能至少500萬與醫療至少30萬，國外醫療超貴！ 旅遊不便險：處理班機延誤、行李問題、行程取消等支出

呂宛臻CFP提醒

1.平常走在路上／捷運上：靠「個人意外險、大眾運輸附約」 2.騎車開車上下班：再加上「駕駛人傷害險」 3.出國玩：多一層「旅平險、不便險」的短期防護

萬一真的不幸發生事故，記得「報警取得三聯單」且「絕不私下和解」。我們無法預測明天與意外哪個先來，但至少能確保，無論發生什麼事，都有錢照顧自己的家人。