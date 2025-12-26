快訊

有錢人真的少跟「平民百姓」當朋友？菲女狼：靠老闆關係進公司的能力差還姿態特別高

聯合新聞網／ 菲女狼
案子做不好、流程跑不順，卻因為「是老闆朋友」沒人敢動，最後只能有人默默收拾。示意圖／Ingimage
為什麼有錢人少跟平民百姓當朋友

「有錢人，少跟平民百姓當朋友。」小紫這樣說時，我還覺得八股，畢竟我也是平民百姓。都什麼年代了還有這種門當戶對的觀念。

聽小紫娓娓道來之後，又覺得有幾分道理。

小紫在一家規模不小的公司上班。老闆是創業有成的企業家，人脈廣、朋友多。

這些朋友，幾乎都會提到一句話：「有沒有機會合作？」

老闆通常也很大方。既然是朋友，就牽線、就介紹，把人交到公司裡，讓團隊接手處理。

問題，往往從這裡開始。

這些人，多半不是來做事的，而是來佔便宜的。成效不好、流程不熟、配合度低，卻又因為是「老闆介紹的」，姿態還特別高。

案子做不成、做不好責任卻不在他們身上。

最後收拾殘局的，永遠是小紫這種中間層。要幫忙補洞、圓場、想辦法把事情交代過去。

久了之後，小紫只淡淡地說了一句：「有錢人，很少跟平民百姓當朋友。自己少被佔便宜，下屬也省得麻辣。」

不是因為誰比較高貴。而是當實力一開始就不對等，關係，容易變寳。合作，也容易變成麻煩。

◎本文內容已獲 菲女狼 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

規模 下屬 老闆 朋友

菲女狼

追蹤

