生技產業前景佳 三布局方向領航

2025年生技股氣勢如虹，漲幅年初迄今已超過三成，超越史坦普500指數與那斯達克指數。富蘭克林證券投顧分析，利多因素源自聯準會再吹降息風、多款藥物臨床試驗成功、政策不確定性消退，加上川普政府可能加快放鬆監管腳步、專利懸崖驅動併購潮，皆有利生技領域前景與攻勢延續至2026年。

三個面向入手 廣泛掌握生技領航契機

彭博數據顯示(截至12/17)，目前史坦普500生技指數的預估本益比僅約17倍，低於史坦普500指數22倍以上，估值也並未因今年來強漲而有過高之虞。富蘭克林證券投顧表示，今年生技產業迎來順風，政策干擾漸淡、臨床試驗也屢傳佳音，中長線題材例如全球人口結構高齡化、人均醫療支出持續增加等加持下，值得定期定額長期參與。

資料來源︰理柏資訊，原幣計價，以NBI生技指數CR進行計算，統計期間為1993年11月至2025年11月。定期定額報酬率係理柏資訊假設每月1日扣款，遇例假日則以次一營業日計算。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，且過去績效不代表未來績效之保證。投資報酬率以投資報酬除以投資成本簡單計算，暫不考慮時間價值。投資人不能直接投資指數。＜以上試算結果並非代表特定基金之投資成果，亦不代表對特定基金之買賣建議。基金不同於指數，可能會有中途清算或合併等情形。投資人無法直接投資指數＞

富蘭克林坦伯頓生技領航基金經理團隊建議，考慮到生技產業涵蓋範圍廣，機會亦是輪動出頭，建議從三面向入手，一次掌握生技的投資未來。面向一、布局美國為主：美國生技廠商具產品及技術領先優勢，也是全球最大藥品市場；面向二、選股大小通吃：大型股產品線多元、營運穩健，中小型股擁有題材、潛在爆發力強；面向三、瞄準利基領域：側重技術門檻高、醫療需求尚未獲得滿足的領域，例如癌症免疫療法、精準腫瘤、孤兒藥等領域。

特別是逐漸熱絡的併購活動可望再為股票潛力推波助瀾。根據BiopharmaDive數據(截至12/16)，2025年來共有47件與生技產業相關的併購案，規模合計達1124億美元，無論件數與規模均大幅超越2024年，其中包括禮來、輝瑞、默克、嬌生、諾華、賽諾菲、羅氏、阿斯特捷利康等國際知名大藥廠均有收購紀錄，顯示併購手段已成為推動大型藥廠擴張市場版圖、產品線、專利網的主要途徑。（本頁不代表對任一個股的買賣建議，投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的）

大型生技藥廠透過併購擴大版圖以站穩領先者地位及提高營運穩健，而具備題材和成長性的中小微型公司則可能成為潛力併購熱潮下的優先受惠者，因此布局生技股「大小通吃」相對能全面掌握當前產業亮點。

生技股搶搶滾 主動式管理生技基金具優勢

富蘭克林坦伯頓生技領航基金團隊指出，生技股估值具有一定吸引力，投資人面對高度專業的產業領域，主動投資管理的效益可望優於被動投資。

有鑒於生技產業試驗成敗落差大，易牽動股價短期大幅波動，此時採取被動配置可能同時納入高失敗風險標的。因此當投資人選擇工具時，儘管ETF費用一般較主動式管理的共同基金低，然而在投資上被動「好壞全收」納入資產組合，無形中可能承擔更大的風險與隱形成本。

因此藉由主動管理策略，包括頻繁實地拜訪企業、深度分析基本面與臨床數據，量化研究以釐清估值是否具吸引力、臨床試驗成功機率等，有助於從中發掘真正擁有潛力的公司，而主動投資管策略在過程中還有專精生技領域的經理團隊定期檢視持股及去蕪存菁，對於生技製藥等變動性和專業度都相對較高的產業，相較被動式投資仍具有一定優勢。