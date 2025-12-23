購買預售屋如何選擇好建商及防範風險？ 律師：須具備6項條件

李永然律師

購買預售屋要更注意風險防範

房地產交易中的「預售屋交易」是指還沒蓋好，或正在興建中的房子，建商透過媒體廣告、銷售模型屋、樣品屋或虛擬實境等方式，讓購買者可以預先了解房屋的格局、建材等資訊，並於房屋建築完成前，即簽訂「預售買賣契約」購買。

因此，除了尚未有具體建物足供判斷建物品質，且有較長的履約過程；其與成屋的交易不一樣，成屋交易是已經建築完成，取得「使用執照」，完成「保存登記」，而有了一個具體的建築物，所以交易只是簽訂買賣合約、支付價金及處理貸款問題，雙方並辦理所有權移轉過戶，再進行房屋點交即可完成。

二者相較，預售屋的買賣所產生的糾紛自然較多，交易風險也較大。

好的建商須具備哪些條件？

就消費者而言，購買房子是一件人生中的大事，尤其所牽涉的金額龐大，若是買房買到後來發生糾紛，那可說是令人既傷心又困擾的事，所以購買預售屋時，選擇「信譽良好的建商」顯得格外重要。

然而，何謂「好的建商」？又該如何選擇？個人覺得「好的建商」，至少須具備下列六項條件：一、建商蓋預售屋時，應使用較好材質的建築材料；二、好的建商於建屋、售屋會重視法令遵守：三、好的建商會善待購屋消費者，遇有爭議較願協調：四、好的建商不僅重視「專有部分」，也會重視「公共設施」，並且不願去做「二工」：五、好的建商於預售屋建好並交屋後，仍會重視「保固」：六、好的建商包括要有良好的財務能力。

購買預售屋時，消費者務必要更謹慎用心，事先一定要做足功課，在建商的選擇上針對以上六點要項多用點心，購屋消費者才能藉此保障自身權益，並避免購屋後引來無謂爭議。

由於大部分消費者通常都是透過精美的「銷售廣告」與「樣品屋」來認識預售屋建案，建商請房屋代銷公司利用這些廣告等銷售手法，描繪著美好的居住環境與優良的施工品質，令購屋消費者心生嚮往。

然而，由於預售屋在購買前無法檢視實際完工樣貌，經常發生交屋時的房屋品質與當初銷售廣告或樣品屋所宣傳的內容有所落差，進而引發消費爭議。此外，消費者從簽約購買預售屋到實際交屋需等待數年，期間建商若出現資金問題、施工延宕，甚至惡意倒閉，都將對消費者造成巨大的損失。

預售屋交易存在一定的潛在風險，因此在做出購買決定之前，必須事先進行充分的評估與調查，篩選出好的建商，才能避免不必要的財務風險及未來可能發生的糾紛。那麼要如何篩選出好的建商？以下提供五個實用的方法，協助消費者找到值得信賴的好建商：

一、查詢建商的公司登記資訊。

二、查詢司法院裁判書及行政院公平交易委員會處分紀錄。

三、善用網路搜尋引擎及社群平台。

四、洽問具有房地產專業經驗的人士；此外，消費者也可以洽詢自己身邊對房地產領域熟悉且具備專業知識及實務經驗的人士，例如：不動產專業律師、代書、建築師、土木技師，或者是信譽良好的房地產仲介公司、代銷公司、營造廠負責人。

由於這些專業人士經常處理房地產案件，熟知業界狀況與建商的口碑，通常能夠給予較為客觀、中肯的意見，也能針對消費者感興趣的建案提出專業分析與建議，協助消費者作出較為理性且周延的決定。

五、查看建商過往的建案實績。

購買預售屋時，找到好的建商，可降低風險

就消費者而言，購買預售屋是一項重大的決定，尤其在預售屋交易本身具有一定風險的情況下，建商的好壞將直接影響日後的居住品質與財務風險。所以，消費者在購買預售屋時，切勿怕麻煩，怕花費時間；反而必須謹慎用心、做足功課。

筆者謹藉本文提供上述五種實用方法供購屋消費者參考，希望消費者能藉此篩選出好的建商，降低交易風險，並避免不必要的糾紛！

