快訊

民進黨彰化縣長人選拍板？ 陳素月證實24日出席提名記者會

騎士等紅燈「遭張文砍頸」恐無理賠金 蔣萬安說話了

宣布退出台南市長初選 陳以信「接受內參民調結果」：全力支持謝龍介

聽新聞
0:00 / 0:00

要同時說服總經理和基層且「用一份簡報」情況下！關鍵只有這件事

聯合新聞網／ 蘇書平
在同一場會議中，同時面對總經理、資訊長與各部門主管，簡報最容易失焦的原因，往往不是內容不足，而是沒有針對不同角色調整溝通方式。示意圖／Ingimage
在同一場會議中，同時面對總經理、資訊長與各部門主管，簡報最容易失焦的原因，往往不是內容不足，而是沒有針對不同角色調整溝通方式。示意圖／Ingimage

怎麼同時對總經理與基層簡報

我在微軟工作時最常遇到的狀況，就是準備簡報的時間可能只有幾天，而同時參加會議的對象可能超過20位。如果你是我，會如何準備？

我記得有一次，同事臨時和一家銀行約了一場談金融數位轉型的會議，時間訂在3天後，當天參加的人員包含該公司的總經理、資訊長、財富管理部副總，以及其他單位的協理。

其實這是一場壓力非常大的簡報，因為我過去未曾拜訪這家銀行，再來這位總經理已經60歲了，而當年才40歲的我，居然要在短時間內，準備關於這家銀行該如何轉型的建議。所以我和同事開完會後，當場就列了以下3個問題：

當天會出席會議的主管，分別在這家公司待了多久？

他們目前在自己部門遇到最重要的問題是什麼？

部門未來3年內的發展方向是什麼？

所幸我的同事很快在一天內，就提供我所需要的資料，讓我能根據這些線索，模擬當天可能遇到的場景，並快速做出一份提案。除此之外，當天我也和業務團隊提早抵達現場，只要有人進會議室，我就馬上前去交換名片並簡單的問候，這些短暫卻快速的互動，都是為了讓自己更清楚了解，即將要溝通的對象是誰。

從多年來的經驗中我發現，簡報最常遇到的問題是，無法與聽眾對焦，未能針對客戶（或主管）的需求與溝通風格進行提案。因此，你必須用客戶、同事或主管看得懂的語言；其次是選擇合適的簡報工具，進一步與他對話和溝通。所以，你必須很清楚的知道「Who」，例如他過去的工作及專業背景、溝通喜好、決策偏好，還有對資訊理解多少等。上述都是你是否能透過簡報與對方有效溝通的決定因素。

面對年長的溝通對象，建議要談重點，不要花太多時間鋪陳，且要提及各種建議方案或成本分析比較。因為相較於年輕的溝通對象，年長對象偏向保守，而透過這種方式容易消除對方的不安感。

大是文化《賺回4,000萬的簡報技術：同一產品我能用365種方式說明，從總經理到基層員工都點頭買單。升遷、轉換工作、一人公司、募資者都適用。》，作者：蘇書平
大是文化《賺回4,000萬的簡報技術：同一產品我能用365種方式說明，從總經理到基層員工都點頭買單。升遷、轉換工作、一人公司、募資者都適用。》，作者：蘇書平

有時候我會分享很多新科技趨勢的題目，例如數位轉型或智能機器人，但這可能會改變年長者習慣的工作方式，或讓對方覺得有飯碗不保的疑慮。所以在簡報溝通的過程中，必須先考慮對方可能會產生的負面想法，致力降低他的不安感，這樣他才會願意聽你分享。

例如我可能會告訴對方，智能機器人不會取代你的工作，它只是協助你減輕平常重複性高的工作負擔——像是整理公司的各種報表。透過善用智能機器人，你能省下寶貴的時間，做其他更有價值的工作。

所以對象的設定與分析非常的重要，畢竟簡報的目的，就是要讓聽眾採取你希望的行動。因此事前，你得先了解對象的興趣與背景，因為任何一位參加者的「職位」、「對資訊的掌握程度」、「過去的工作背景」以及「對參加本次會議的期望」...都會影響你的溝通方式和效果。

（本文摘自大是文化《賺回4,000萬的簡報技術：同一產品我能用365種方式說明，從總經理到基層員工都點頭買單。升遷、轉換工作、一人公司、募資者都適用。》，作者：蘇書平）

溝通方式 同事 主管 職位 壓力 團隊

延伸閱讀

0056下季能配0.866元就合格？知美「穩定性才是關鍵」：跟00878、00919都回穩

波克夏喊出「長期不賣」日本商社！阿格力解析營運與估值背景：00955一次打包五大商社

一覺醒來看見50元的中信金（2891）！陳重銘：獲利成長的股票我一律續抱

0056加到33張、0050破7張！存股哥：現金流與總值同步成長

相關新聞

要同時說服總經理和基層且「用一份簡報」情況下！關鍵只有這件事

怎麼同時對總經理與基層簡報 我在微軟工作時最常遇到的狀況，就是準備簡報的時間可能只有幾天，而同時參加會議的對象可能超過20位。如果你是我，會如何準備？ 我記得有一次，同事臨時和一家銀行約了一場

更快暴露思考空洞…履歷是不是用AI生的？老實說…看第一眼就知道了

賺回4,000萬的領悟：AI讓你變聰明 也讓你變笨 這兩年看過超多份履歷、課後簡報、創業評審文件後，我可以告訴你一件殘酷的事...你是不是用AI生成的，一眼就看得出來。 當AI開始替大家代筆、

別跟孩子說「我們買不起」！財務心理學家：這句話正在毀掉他們金錢觀

「媽媽，暑假我們可以去日本玩嗎？」孩子問道。 「不行，我們家沒有錢。」你回答。

金錢心理學家：買到一台3百萬豪車 都沒「這件事」讓你快樂

知名暢銷書《致富心態》（The Psychology of Money）作者摩根‧豪瑟（Morgan Housel）認為，一個人就算有錢到可以買下1台十萬美元（約新台幣300萬）的跑車，他的大腦也感受不到真正的幸福快樂。

理財沒那麼難！專家一招保證成：每月收入直接存15% 剩下隨你花

信用卡要刷到回饋最高、投資要賺最多、存款要找利率最好的銀行⋯⋯理財真的要這麼累嗎？晨星個人理財與退休規劃總監、《How to Retire（如何退休）》作者本茲（Christine Benz）說：「理財業界有種『優化』心態，讓人以為不做到極致就是做錯了。」

月賺30萬all in！38歲男堅守3原則 累積2千萬資產全靠1檔ETF

一名38歲網友在 Dcard 分享自己的理財與工作經歷，表示自己原本家境小康，沒有負債也沒有資產，18歲以前家裡還是租屋。23歲開始打工，踏入汽車業務產業，幸運遇到好老闆，加上自認做人做事認真、人緣良好，第一個月業績就將近10萬元，之後收入快速成長，最高曾單月賺近50萬元，且連續好幾個月維持高水準。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。