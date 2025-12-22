要同時說服總經理和基層且「用一份簡報」情況下！關鍵只有這件事

怎麼同時對總經理與基層簡報

我在微軟工作時最常遇到的狀況，就是準備簡報的時間可能只有幾天，而同時參加會議的對象可能超過20位。如果你是我，會如何準備？

我記得有一次，同事臨時和一家銀行約了一場談金融數位轉型的會議，時間訂在3天後，當天參加的人員包含該公司的總經理、資訊長、財富管理部副總，以及其他單位的協理。

其實這是一場壓力非常大的簡報，因為我過去未曾拜訪這家銀行，再來這位總經理已經60歲了，而當年才40歲的我，居然要在短時間內，準備關於這家銀行該如何轉型的建議。所以我和同事開完會後，當場就列了以下3個問題：

當天會出席會議的主管，分別在這家公司待了多久？ 他們目前在自己部門遇到最重要的問題是什麼？ 部門未來3年內的發展方向是什麼？

所幸我的同事很快在一天內，就提供我所需要的資料，讓我能根據這些線索，模擬當天可能遇到的場景，並快速做出一份提案。除此之外，當天我也和業務團隊提早抵達現場，只要有人進會議室，我就馬上前去交換名片並簡單的問候，這些短暫卻快速的互動，都是為了讓自己更清楚了解，即將要溝通的對象是誰。

從多年來的經驗中我發現，簡報最常遇到的問題是，無法與聽眾對焦，未能針對客戶（或主管）的需求與溝通風格進行提案。因此，你必須用客戶、同事或主管看得懂的語言；其次是選擇合適的簡報工具，進一步與他對話和溝通。所以，你必須很清楚的知道「Who」，例如他過去的工作及專業背景、溝通喜好、決策偏好，還有對資訊理解多少等。上述都是你是否能透過簡報與對方有效溝通的決定因素。

面對年長的溝通對象，建議要談重點，不要花太多時間鋪陳，且要提及各種建議方案或成本分析比較。因為相較於年輕的溝通對象，年長對象偏向保守，而透過這種方式容易消除對方的不安感。

有時候我會分享很多新科技趨勢的題目，例如數位轉型或智能機器人，但這可能會改變年長者習慣的工作方式，或讓對方覺得有飯碗不保的疑慮。所以在簡報溝通的過程中，必須先考慮對方可能會產生的負面想法，致力降低他的不安感，這樣他才會願意聽你分享。

例如我可能會告訴對方，智能機器人不會取代你的工作，它只是協助你減輕平常重複性高的工作負擔——像是整理公司的各種報表。透過善用智能機器人，你能省下寶貴的時間，做其他更有價值的工作。

所以對象的設定與分析非常的重要，畢竟簡報的目的，就是要讓聽眾採取你希望的行動。因此事前，你得先了解對象的興趣與背景，因為任何一位參加者的「職位」、「對資訊的掌握程度」、「過去的工作背景」以及「對參加本次會議的期望」...都會影響你的溝通方式和效果。

