更快暴露思考空洞…履歷是不是用AI生的？老實說…看第一眼就知道了

聯合新聞網／ 蘇書平
AI能把履歷、簡報、美學排版做到近乎完美，但在面試現場，真正被追問的往往是「你為什麼這樣設計？背後的邏輯是什麼？」當思考被全面外包給科技，看似效率變高，卻更容易暴露思考深度不足的問題。示意圖／Ingimage
AI能把履歷、簡報、美學排版做到近乎完美，但在面試現場,真正被追問的往往是「你為什麼這樣設計?背後的邏輯是什麼?」當思考被全面外包給科技,看似效率變高,卻更容易暴露思考深度不足的問題。示意圖／Ingimage

賺回4,000萬的領悟：AI讓你變聰明 也讓你變笨

這兩年看過超多份履歷、課後簡報、創業評審文件後，我可以告訴你一件殘酷的事...你是不是用AI生成的，一眼就看得出來。

大是文化《賺回4,000萬的簡報技術：同一產品我能用365種方式說明，從總經理到基層員工都點頭買單。升遷、轉換工作、一人公司、募資者都適用。》，作者：蘇書平
大是文化《賺回4,000萬的簡報技術:同一產品我能用365種方式說明,從總經理到基層員工都點頭買單。升遷、轉換工作、一人公司、募資者都適用。》,作者:蘇書平

當AI開始替大家代筆、寫報告、寫履歷、做演講簡報，甚至是很貴的公開班或EMBA課程，你以為自己效率變高了，但事實可能剛好相反：其實只有少數人，會因為善用AI而成為超人；大多數人，只是更快的暴露出自己的思考空洞。科技讓我們變強？還是讓我們忘了怎麼思考？

原本我還記得國小到大學，同學的座號、家裡電話、手機號碼。但自從我開始依賴手機通訊錄、LINE、FB Messenger，記電話號碼的能力就慢慢喪失。甚至，以前在科技業叫習慣了英文名，連中文名字都忘光了。

AI雖然很強，但是如果你把大腦100%外包給科技，就會陷入快思慢想的陷阱，有時候慢慢想是很重要的，AI應該用來培養你的「深度思考」與「獨立觀點」能力，不是剪貼複製交差了事的能力。現在AI做簡報很強，美學排版一把罩，所以面試時我其實不太看那些簡報，我真正關心的是：

你為什麼這樣擺？

你背後的邏輯是什麼？

基本上大概超過一半的面試者回答不出來，所以一看就知道是套模板做的，看起來無懈可擊，其實漏洞百出，如果全部都走捷徑，是很難培養出硬底子的內功。如果未來AI幾乎所有事情都能完成，90%的工作只要問AI就能搞定。那你需要思考的是——剩下那10%，有什麼是AI做不到的？

所以，不要再問「AI能幫我做什麼？」應該試著問自己：「我怎麼讓AI幫我變得更有價值？」

（本文摘自大是文化《賺回4,000萬的簡報技術：同一產品我能用365種方式說明，從總經理到基層員工都點頭買單。升遷、轉換工作、一人公司、募資者都適用。》，作者：蘇書平）

