更快暴露思考空洞…履歷是不是用AI生的？老實說…看第一眼就知道了
賺回4,000萬的領悟：AI讓你變聰明 也讓你變笨
這兩年看過超多份履歷、課後簡報、創業評審文件後，我可以告訴你一件殘酷的事...你是不是用AI生成的，一眼就看得出來。
當AI開始替大家代筆、寫報告、寫履歷、做演講簡報，甚至是很貴的公開班或EMBA課程，你以為自己效率變高了，但事實可能剛好相反：其實只有少數人，會因為善用AI而成為超人；大多數人，只是更快的暴露出自己的思考空洞。科技讓我們變強？還是讓我們忘了怎麼思考？
原本我還記得國小到大學，同學的座號、家裡電話、手機號碼。但自從我開始依賴手機通訊錄、LINE、FB Messenger，記電話號碼的能力就慢慢喪失。甚至，以前在科技業叫習慣了英文名，連中文名字都忘光了。
AI雖然很強，但是如果你把大腦100%外包給科技，就會陷入快思慢想的陷阱，有時候慢慢想是很重要的，AI應該用來培養你的「深度思考」與「獨立觀點」能力，不是剪貼複製交差了事的能力。現在AI做簡報很強，美學排版一把罩，所以面試時我其實不太看那些簡報，我真正關心的是：
你為什麼這樣擺？
你背後的邏輯是什麼？
基本上大概超過一半的面試者回答不出來，所以一看就知道是套模板做的，看起來無懈可擊，其實漏洞百出，如果全部都走捷徑，是很難培養出硬底子的內功。如果未來AI幾乎所有事情都能完成，90%的工作只要問AI就能搞定。那你需要思考的是——剩下那10%，有什麼是AI做不到的？
所以，不要再問「AI能幫我做什麼？」應該試著問自己：「我怎麼讓AI幫我變得更有價值？」
（本文摘自大是文化《賺回4,000萬的簡報技術：同一產品我能用365種方式說明，從總經理到基層員工都點頭買單。升遷、轉換工作、一人公司、募資者都適用。》，作者：蘇書平）
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言