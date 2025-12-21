別跟孩子說「我們買不起」！財務心理學家：這句話正在毀掉他們金錢觀

摘要 1.財務心理學家警告，這句話會植入匱乏感，長大後反而過度消費。專家建議改說：「我們選擇把錢花在別的地方」，並解釋原因。 2.研究顯示，7歲就開始形成金錢習慣，願意談錢的家庭才能養出會理財的孩子。

「媽媽，暑假我們可以去日本玩嗎？」孩子問道。

「不行，我們家沒有錢。」你回答。

當孩子上學後，會注意到同學去東京迪士尼、朋友有Switch和PS5、別人用最新款iPhone。當你說不，他們會問為什麼。這時很多父母會說：「我們買不起。」

財務心理學家、教授兼認證財務規劃師克隆茲（Brad T. Klontz）建議，把這句話從親子對話中刪除。

「買不起」的三大傷害

首先，「買不起」這三個字，多數時候不是事實。借貸、變賣家當、刷爆信用卡、多兼幾份差……除非孩子開口要私人飛機，否則你真要生出這筆錢，還是有辦法。孩子感覺得到這點，這句話反而失去說服力。

第二，這句話會在孩子心裡埋下「匱乏感」。就像從小被禁止吃糖的孩子，18歲一解禁就狂吃。等他們長大，拿到第一張信用卡、申請學貸時，腦中可能只有一個念頭：「我終於可以買那些以前得不到的東西了！」結果就是過度消費，陷入終身財務困境。

理財教練肯特（Kim Kent）就是這樣長大的。「每次在店裡問能不能買，我的胃就往下沉。因為答案永遠是：『我們買不起。』」這句話像咒語，跟著她到成年。

最可惜的是，你錯失了一次教育機會。孩子開口要東西，正是最好的時機點——你可以解釋家裡的預算怎麼規劃、為什麼要存錢、什麼叫延遲滿足。

7歲開始形成金錢習慣

個人理財專家費茲派翠克（Kalpana Fitzpatrick）指出，研究發現孩子早在7歲就開始形成金錢習慣，而且多半是從父母身上學來的。

「買不起」三個字，就算是真的，殺傷力也很大。特別是當朋友或親戚家的小孩都有那樣東西時，孩子心裡的不足感會被放大，嫉妒和怨恨也跟著滋生。更別提「錢不會從樹上長出來」、「我又不是印鈔機」這種話。孩子聽了會覺得：你是不是覺得我很笨？

該怎麼說才對？

克隆茲建議換個說法：「我們可以做到，但我們選擇把錢花在別的地方，因為……」跟孩子解釋原因，可能是家裡正在還房貸、存錢買房、準備退休金，或者你選擇少賺一點、多陪陪家人。

費茲派翠克也有類似建議：「這個月預算沒編到這筆，不過我們可以把它加進願望清單。」這句話既展現了負責任的態度，也給了孩子希望。

NPR財務專家漢菲爾(Jen Hemphill)則提醒：「別等到自己財務狀況完美才開始教孩子。那樣反而害了他們。」不管你說不說，孩子都會感受到你的財務決策。與其讓他們自己瞎猜，不如攤開來講。「光是願意談這件事，就能給孩子信心，」漢菲爾說。

跟孩子聊聊家裡重視什麼、為什麼要存錢、投資怎麼運作、謹慎花錢如何讓生活更好。研究很清楚：長大後會理財的孩子，通常來自願意談錢的家庭。

別讓「我們買不起」把話題結束掉。這其實是培養財商最好的機會。

