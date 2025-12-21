金錢心理學家：買到一台3百萬豪車 都沒「這件事」讓你快樂

摘要 真正的快樂不在於擁有更多，而在於想要的東西很少。

知名暢銷書《致富心態》（The Psychology of Money）作者摩根‧豪瑟（Morgan Housel）認為，一個人就算有錢到可以買下1台十萬美元（約新台幣300萬）的跑車，他的大腦也感受不到真正的幸福快樂。

買什麼並不是重點，豪瑟認為真正的快樂，來自於身心靈上的滿足感，而不是我們擁有什麼東西。

最糟糕情況：已經擁有，卻還想要更多

豪瑟舉例，對一個在沙漠中口渴到要昏倒的人來說，一杯水比一架私人飛機還珍貴。因為真正重要的不是「那個東西本身」，而是它在「此時此刻」對你的生命有價值。

豪瑟在今年出版的新書《花錢的藝術》（The Art of Spending Money）裡，給出了一個嶄新觀點，他說大多數人在消費與欲望之間存在一個有趣的階級關係：

‧如果你不想要某樣東西，也沒有它，你根本不會想到它

‧如果你想要某樣東西而你擁有它，你可能會覺得還不錯

‧如果你想要某樣東西卻沒有它，你可能會產生動力去擁有它

‧最糟糕的是：你已經擁有某樣東西了，卻想要更多

這個理論解釋了為什麼許多億萬富翁並不快樂。他們雖然擁有一切，卻仍然渴望更多，這種心態，讓他們感覺比那些擁有很少、卻不再想要任何東西的人更加貧窮。

大腦要的是更多刺激、而非物件本身

這種過度消費、想要得更多的情況是怎麼造成的？

豪瑟解釋，因為我們的大腦實際上不在乎什麼豪車、豪宅，它只想要追求「東西買到手之前的那種興奮感」，這種快感會讓大腦催生出一種神經物質：多巴胺（dopamine）。

當你出現「哇！我買到新東西了！」「我搶到某場演唱會門票了！」的快樂心情，那就是大腦感受到了多巴胺。豪瑟指出：「多巴胺是欲望的化學物質，它不是為了滿足，而是為了追求更多。它不在乎情緒、道德或恐懼，它只想要更多的刺激和驚喜感。」

所以，真相是：我們的大腦不是真的想要名車豪宅，它想要的是期待、追逐、得到新事物的過程，然後繼續追求下一個。

減少欲望不代表躺平

豪瑟提到，學生時代的我們，能擁有一台二手車就心滿意足。出社會後的我們卻變成：有了一台30萬元的車，就夢想開60萬的車；有了60萬的車，就想買破百萬的；買得起破百萬的名車了，就想買三台破百萬的車...。

從來不是「夠不夠」，而是「下一個是什麼？我還缺什麼？」因為你的大腦，就是這樣設計的。

但這並不代表我們得放棄欲望，或勉強自己滿足於現狀。「想要的少一點」，不代表妥協。豪瑟發現，當我們降低欲望、想要的變少，它所帶來的幸福感，跟變得更有錢其實差不多。

差別在於，想要變富有，有很多外在變數，不是我們能夠完全控制的；但減少欲望反而在個人掌控之中，且能帶來更持久、更穩定的滿足感。

當你真正掌握了這個「幸福的公式」，你對財富的定義，從此再也不一樣了。

資料來源：CNBC、Amazon

※本文由商業周刊授權刊載，未經同意禁止轉載。

※更多精彩報導，詳見《商業周刊》網站。

《原文金錢心理學家：買到一台3百萬豪車，都沒有「這件事」讓你快樂》