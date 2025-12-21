快訊

誠品南西重啟營業！連鎖火鍋暖捐一日所得給受害家屬 網讚：馬上去吃

王齊麟、陳詩媛戶外證婚 唸誓詞一度哽咽自嘲「風太大」

聽新聞
0:00 / 0:00

理財沒那麼難！專家一招保證成：每月收入直接存15% 剩下隨你花

商業周刊／ 撰文者：王貞懿 編譯
理財示意圖。圖／AI生成
理財示意圖。圖／AI生成

摘要

理財一定要追求信用卡回饋最高、投資報酬最好？晨星個人理財與退休規劃專家本茲說：不必。她提出「夠好就好」四大策略，省時省力也能達標。連股神巴菲特都認同，簡單投資法反而更有效。

信用卡要刷到回饋最高、投資要賺最多、存款要找利率最好的銀行⋯⋯理財真的要這麼累嗎？晨星個人理財與退休規劃總監、《How to Retire（如何退休）》作者本茲（Christine Benz）說：「理財業界有種『優化』心態，讓人以為不做到極致就是做錯了。」

但她卻提出「夠好就好（good enough）」的理財哲學。她說，如果你享受鑽研每個細節、有時間這麼做，當然很好。但對多數人來說，簡化策略反而能省下時間精力，同時達成財務目標。

以下是她推薦四個策略：

逆向預算法：存15%，剩下隨你花

「就算投資組合表現普通，只要儲蓄率夠高，很多問題都能迎刃而解。」本茲說。持續投入20%薪水到普通投資組合，結果會比投入5%到頂尖組合更好。

本茲的「逆向預算法」很簡單：選個固定比例（她建議15%），設定自動從每次薪水扣掉，拿去存或投資。剩下的錢想怎麼花都行，不用斤斤計較每筆開銷。

用克雷頓大學財務教授強森（Robert R. Johnson）的話說，這個觀念叫做「先把錢留給自己」，鼓勵自動化且自律的儲蓄，也就是在做任何其他消費前，先為長期目標留一筆錢。本質上，你是在付錢給「未來的自己」。

選指數型基金：別想著選股能打敗大盤

數字會說話：晨星數據顯示，到2025年6月為止的十年間，只有8%的大型股基金經理人跑贏S&P 500。

本茲建議用指數基金打造核心投資組合。指數基金費用低，主要是跟隨市場表現，而不是試圖打敗它。「這是優化和『夠好就好』的最佳交集點。」她說。

股神巴菲特（Warren Buffett）也這麼建議。他在1993年寫給波克夏股東的信中說，持續投資S&P 500指數基金、將股利再投資，就能打敗多數專業投資人。巴菲特說，自己從不根據市場短期走勢做決策，因為試圖抓準進出場時機根本不可能。

採用定期定額，不管市場漲跌，固定時間投入固定金額，長期就能以平均價格買進，也不用煩惱什麼時候該進場出場。

簡化金融關係：別為零點幾％的利差到處搬錢

「我真的很受不了看到有人為了多一點利息，把錢搬來搬去。」本茲說，找一家成本低、利率長期有競爭力的銀行，才是聰明做法。

別再今天開這家網銀、明天換那家網銀了。找一家你用得順手、利率也不錯的銀行，長期配合就好。如果剛好信用卡回饋也不錯？那就更完美了。「金融往來的對象越少越好。」本茲說。錢都放同一家，管理起來省事多了。

找理財顧問：連專家都把工作外包

即使專門研究理財，還出了退休專書，但本茲和先生還是請了理財規劃師。她建議找「純收費」的顧問，按小時或服務收費，不靠賣產品抽佣，避免利益衝突。

本茲坦言，一開始也覺得「我應該自己來」。但後來想通了：「專業顧問有工具、有經驗，我沒有。花錢請他們處理，其實很划算。」

把複雜的事交給專業處理，你才有時間做真正想做的事。理財不必追求完美，夠好就好。

資料來源：CNBC、GoBankingRates、The Muse

※本文由商業周刊授權刊載，未經同意禁止轉載。

※更多精彩報導，詳見《商業周刊》網站。

《原文理財沒那麼難！專家一招保證成：每月收入直接存15%，剩下隨你花

延伸閱讀

退休規劃 儲蓄 理財

延伸閱讀

年改衝擊催出理財路 國小校長55歲退休6年滾存出財富自由

00955是巴菲特送給投資人最後的大禮！達人：成分股將5大商社全包了

別信巴菲特！富爸爸作者清崎：不碰央行印出來的「假」錢 儲蓄是件蠢事

巴菲特最被誤解卻最具代表性的策略：為什麼他要買下那些無聊、看似過時的事業？

相關新聞

理財沒那麼難！專家一招保證成：每月收入直接存15% 剩下隨你花

信用卡要刷到回饋最高、投資要賺最多、存款要找利率最好的銀行⋯⋯理財真的要這麼累嗎？晨星個人理財與退休規劃總監、《How to Retire（如何退休）》作者本茲（Christine Benz）說：「理財業界有種『優化』心態，讓人以為不做到極致就是做錯了。」

月賺30萬all in！38歲男堅守3原則 累積2千萬資產全靠1檔ETF

一名38歲網友在 Dcard 分享自己的理財與工作經歷，表示自己原本家境小康，沒有負債也沒有資產，18歲以前家裡還是租屋。23歲開始打工，踏入汽車業務產業，幸運遇到好老闆，加上自認做人做事認真、人緣良好，第一個月業績就將近10萬元，之後收入快速成長，最高曾單月賺近50萬元，且連續好幾個月維持高水準。

百貨公司新執行長被炒魷魚後商品定價大調漲、折扣優惠更多 實情荒謬

當然，不論是折扣價、優惠券或特價，任何「優惠」後的價格，店家實際拿到的…

棄傳統折扣策略…連鎖百貨不到一年虧313億 新執行長被迫下台

姑媽經常拉著她哥哥的孩子去看那些其實很醜的運動衫和不搭的衣服，只因為「實在是太便宜了，不容錯過！」…

《「我是有錢人」迷思789》買0056退休沒錢、選0050領到100歲錢不減反增 專家實測揭曉

最近，筆者不斷聽到朋友拋出的一個訊息：「我知道配息ETF的年化報酬率，不如市值型標的，但能有固定的現金流，才能真正讓我心安…

為何人無法為了退休生活努力存錢？專家戳破「理智假象」投資自制力崩潰

為何我們的自制力這麼差？因為對於某些東西，我們看重它們的現在價值，遠遠大於未來價值。對我們大有助益、但要在幾天…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。