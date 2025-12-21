理財沒那麼難！專家一招保證成：每月收入直接存15% 剩下隨你花

摘要 理財一定要追求信用卡回饋最高、投資報酬最好？晨星個人理財與退休規劃專家本茲說：不必。她提出「夠好就好」四大策略，省時省力也能達標。連股神巴菲特都認同，簡單投資法反而更有效。

信用卡要刷到回饋最高、投資要賺最多、存款要找利率最好的銀行⋯⋯理財真的要這麼累嗎？晨星個人理財與退休規劃總監、《How to Retire（如何退休）》作者本茲（Christine Benz）說：「理財業界有種『優化』心態，讓人以為不做到極致就是做錯了。」

但她卻提出「夠好就好（good enough）」的理財哲學。她說，如果你享受鑽研每個細節、有時間這麼做，當然很好。但對多數人來說，簡化策略反而能省下時間精力，同時達成財務目標。

以下是她推薦四個策略：

逆向預算法：存15%，剩下隨你花

「就算投資組合表現普通，只要儲蓄率夠高，很多問題都能迎刃而解。」本茲說。持續投入20%薪水到普通投資組合，結果會比投入5%到頂尖組合更好。

本茲的「逆向預算法」很簡單：選個固定比例（她建議15%），設定自動從每次薪水扣掉，拿去存或投資。剩下的錢想怎麼花都行，不用斤斤計較每筆開銷。

用克雷頓大學財務教授強森（Robert R. Johnson）的話說，這個觀念叫做「先把錢留給自己」，鼓勵自動化且自律的儲蓄，也就是在做任何其他消費前，先為長期目標留一筆錢。本質上，你是在付錢給「未來的自己」。

選指數型基金：別想著選股能打敗大盤

數字會說話：晨星數據顯示，到2025年6月為止的十年間，只有8%的大型股基金經理人跑贏S&P 500。

本茲建議用指數基金打造核心投資組合。指數基金費用低，主要是跟隨市場表現，而不是試圖打敗它。「這是優化和『夠好就好』的最佳交集點。」她說。

股神巴菲特（Warren Buffett）也這麼建議。他在1993年寫給波克夏股東的信中說，持續投資S&P 500指數基金、將股利再投資，就能打敗多數專業投資人。巴菲特說，自己從不根據市場短期走勢做決策，因為試圖抓準進出場時機根本不可能。

採用定期定額，不管市場漲跌，固定時間投入固定金額，長期就能以平均價格買進，也不用煩惱什麼時候該進場出場。

簡化金融關係：別為零點幾％的利差到處搬錢

「我真的很受不了看到有人為了多一點利息，把錢搬來搬去。」本茲說，找一家成本低、利率長期有競爭力的銀行，才是聰明做法。

別再今天開這家網銀、明天換那家網銀了。找一家你用得順手、利率也不錯的銀行，長期配合就好。如果剛好信用卡回饋也不錯？那就更完美了。「金融往來的對象越少越好。」本茲說。錢都放同一家，管理起來省事多了。

找理財顧問：連專家都把工作外包

即使專門研究理財，還出了退休專書，但本茲和先生還是請了理財規劃師。她建議找「純收費」的顧問，按小時或服務收費，不靠賣產品抽佣，避免利益衝突。

本茲坦言，一開始也覺得「我應該自己來」。但後來想通了：「專業顧問有工具、有經驗，我沒有。花錢請他們處理，其實很划算。」

把複雜的事交給專業處理，你才有時間做真正想做的事。理財不必追求完美，夠好就好。

資料來源：CNBC、GoBankingRates、The Muse

※本文由商業周刊授權刊載，未經同意禁止轉載。

※更多精彩報導，詳見《商業周刊》網站。

《原文理財沒那麼難！專家一招保證成：每月收入直接存15%，剩下隨你花》