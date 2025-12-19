快訊

月賺30萬all in！38歲男堅守3原則 累積2千萬資產全靠1檔ETF

聯合新聞網／ 綜合報導
一名車貸經理他將大部分資金投入0050，如今資產破千萬。 示意圖／ingimage
一名38歲網友在Dcard分享自己資產累積到2000萬的過程。他表示自己原本家境小康，沒有負債也沒有資產，18歲以前家裡還是租屋。23歲開始打工，踏入汽車業務產業，幸運遇到好老闆，加上自認做人做事認真、人緣良好，第一個月業績就將近10萬元，之後收入快速成長，最高曾單月賺近50萬元，且連續好幾個月維持高水準。

做了兩年多汽車業務後，他轉往車貸領域發展，雖然挑戰更大，但平均月收入仍有30萬元左右。他表示自己物慾不高，對酒色財氣毫無興趣，唯一一次去酒店花了6萬多元，回家後懊悔半年，也因此再沒踏進去。他認為，真正讓資產累積起來的關鍵，在於投資策略與時間的累積。

「最主要的錢，我全部投入0050，是的，我是all in。」在投資方面，他將大部分資金投入ETF 0050，採取不定期、不定額的方式，只買綠不買紅，不追熱門題材或個股，信任複利的力量。小額也曾買過美金保單，但主要資金幾乎全放在ETF上，持續約8年，0050分割前均價約99元，持有72張，高點不賣、低點續買。

他總結自己累積資產的方法很簡單，就是堅守3個原則：本業要有熱情，投資只跟大盤，相信複利。他提到太太曾到美國生第二胎，評估後覺得花百萬元給孩子未來選擇權非常值得。他也希望替父母買養老房，讓家人生活無虞，並強調「錢不是萬能，但沒有錢真的萬萬不能」。

