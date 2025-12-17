棄傳統折扣策略…連鎖百貨不到一年虧313億 新執行長被迫下台

近年來，蘇珊姑媽經常拉著她哥哥的孩子去看那些其實很醜的運動衫和不搭的衣服，只因為「實在是太便宜了，不容錯過！」雖然孩子們不喜歡，但她喜歡就好。在傑西潘尼百貨購買超實惠商品，仍是令蘇珊姑媽最興奮的事情之一。

後來，傑西潘尼百貨的新任執行長羅恩‧ 詹森（Ron Johnson） 廢除了傳統的折扣策略，全面改採他所謂的「公正」（fair and square）訂價，不再有降價、特價、優惠券或折扣。

蘇珊先是難過，繼而憤怒，然後就再也不去逛傑西潘尼了。她甚至在網路上和朋友組成一個「我恨羅恩‧詹森」的組群，憤怒的不只有她，許多顧客跟她一樣，背離傑西潘尼。該公司很慘，蘇珊很慘，羅恩‧詹森也很慘，還有那些醜醜的運動衫也很慘，因為都賣不掉了，唯一開心的是蘇珊的姪子們。

一年後，蘇珊姑媽聽說，傑西潘尼又重新提供特惠折扣，於是她再度上門，小心翼翼的翻著長褲套裝，檢視一些絲巾，檢查一個紙鎮飾品，然後她查看價格─「八折」、「下殺」、「特惠」。

這一天，她只買了幾樣東西，但之後，她開心的重返她老傑西潘尼時代的消費習慣，這意味的是更多的血拚、醜醜的運動衫，以及家人與親戚心不甘情不願的致謝卡。耶！太好了！

傑西潘尼百貨教我們什麼事？

羅恩‧詹森確實在2012年廢除了傑西潘尼百貨傳統、有點欺騙之嫌的手法─先把商品價格提高，再提供折扣或特價來刺激消費。詹森接掌傑西潘尼之前的幾十年間，該公司向蘇珊姑媽之類的顧客提供優惠券、特價、店內折扣，原本的「正常價格」其實是先被膨脹了，再提供「特惠價」來吸引消費者，但實際上，降低後的價格與別處的售價無異。

顧客和商店就像在表演歌舞伎般，為了獲得一項商品的最終價格（實際零售價），店家先把價格調高，再用種種的創意手法降價，提供種種特惠與折扣來吸引顧客，而且一再玩這種把戲，顧客也一再上鉤。

詹森後來執行「公正」的訂價策略，不再使用優惠券、特價、折扣等花招，訂的就是實際售價，大致上相同於競爭者的售價，也就是之前的最終售價（實際零售價）。詹森認為，這項新實務對顧客更透明、更尊重，更誠實、正直而不操弄，當然他是對的。

但是，蘇珊姑媽這類忠誠顧客痛恨這項新實務，他們不愛什麼「公正」的訂價策略，所以就不再到傑西潘尼購物了。他們抱怨自己被欺騙、被誤導、被真實成本背叛，他們不喜歡誠實的公正定價。不出一年，傑西潘尼虧損高達9.85億美元（約新台幣313億元），詹森被迫下台。

（本文出自《金錢心理學》作者：丹．艾瑞利/傑夫．克萊斯勒 譯者：李芳齡)