為何人無法為了退休生活努力存錢？專家戳破「理智假象」投資自制力崩潰

為何我們的自制力這麼差？因為對於某些東西，我們看重它們的現在價值，遠遠大於未來價值。對我們大有助益、但要在幾天或幾週或幾個月或幾年後才會到來的東西，對現在的我們來說，價值遠不如眼前益處普通、但可以立刻獲得的東西。未來對我們的誘惑力，遠不如現在。

著名的棉花糖實驗

心理學家華特‧米歇爾（Walter Mischel）做過著名的棉花糖實驗，讓四、五歲的小孩獨自待在房裡，分別發給他們每人一顆棉花糖，告訴他們，若能忍耐一段短時間，不吃這顆棉花糖，待會兒會有人分第二顆給他們。結果，大多數的小孩馬上吃了這顆棉花糖，沒能獲得第二顆。

可是，我們不是四、五歲的小孩子，對吧？不會那麼衝動，我們有自制力。那麼，請回答這個問題：現在給你半盒稀有又美味的知名品牌巧克力，或是一週後給你一盒相同的巧克力，你選擇哪一個？想像一下，巧克力就在你的面前， 你看得到、聞得到，覺得非常想吃，你會怎麼做？

多數人（成年人）會說，不值得為另外半盒等上一週，選擇現在就獲得半盒。所以，我們跟那些喜歡棉花糖的小孩沒兩樣？

本文出自《金錢心理學》 且慢！若我們把這項選擇移到未來呢？比方說，一年後給半盒巧克力，或是一年又一週後，給一盒巧克力，你會選擇哪一個？基本上，問題的本質是相同的，都是值不值得再等上一週。

結果，當把這項選擇從現在移到未來再做時，多數人會選擇多等上一週，以獲得一整盒巧克力。當選擇推移到一年之後，我們會認為為了獲得另外半盒，多等上一週是值得的─喔，或許我們的確是成年人！

其實不然。現在的選擇和未來的選擇這兩者之間的差別，只不過是：現在的決策（現在獲得半盒巧克力，或一週後獲得一整盒巧克力）涉及了情緒，而關於未來的決策則沒有涉及情緒。

當我們想像未來的生活、選擇、環境等境況，思考的東西會不同於我們對現在境況思考的東西。我們很清楚當下的境況，有細節、情緒等，但未來的境況則沒有。

未來的我們「可能」是美好的，會做運動、節食、靜坐、早起、為退休生活存錢，而且絕對不會邊開車邊傳簡訊。想像若每個人用自己曾經說過的「從今天開始，我要⋯⋯」為題寫小說，我們會發現這個世界是何等的多彩多姿。

當然，問題在於我們從未能夠活在未來，我們總是活在當下，而當下有情緒作祟，我們當下的情緒是真實的。反觀我們在未來的情緒，充其量只是一種臆度，它們是想像中的東西，在我們想像的未來裡，我們可以控制那些情緒。所以，這使得我們對於未來所做出的決策，是不受情緒左右的。

情緒屈服於誘惑

然而，由於當下我們的情緒真實又強烈，使得我們一再屈服於誘惑，導致一再犯錯。羅伯每個月（從未來變成過去的每個月），都未能為自己的退休生活存錢，忍不住購買一個新的揚聲器或一瓶輪胎蠟，都是因為當下的情緒作祟使然。

做決策時，若加入了情緒，就會發生這種情形。現在會誘惑我們，但未來不會。繼續以食物為例，想像我們被詢問一個月後偏好一條香蕉或一塊巧克力蛋糕？香蕉比較健康， 對我們有益，雖然蛋糕美味，但我們會說：「我選擇香蕉。」思考未來時，沒有情緒作祟，所以在面對這項食物選擇時，我們會考慮的是營養價值比較，想想何者更有益。

但是，當我們面對的是現在選擇香蕉或巧克力蛋糕，可能就會這麼想：「現在，我比較想要吃蛋糕。」在現下的抉擇中，我們考慮了營養價值、情緒和自己的欲望。對大多數的人而言， 蛋糕引起的情緒拉力遠大於香蕉，但如果你偏好不選蛋糕的話，我們在此致歉：這個例子舉得真差！

思考現在和思考未來（如果是退休，那就是很遠的未來），這兩者之間有情緒上的差別。是否能夠做到為未來存錢，就是一個很好的例子。要能夠做到為退休存錢，我們就必須為將來的幸福，捨棄現在的一些享受，必須為目前無法清楚想像與連結的未來自我做出犧牲，有時我們甚至沒有思考過那個未來的自己呢。現在的我們可能年輕、日子過得拮据，在這種情況下，誰能想得到那個年老、但可能同樣日子過得拮据的我們呢？

由於我們應該根據機會成本─這筆錢可以拿來買其他什麼東西？─來判斷價值，若再加上考慮未來的花費，將會使得機會成本的考量變得更複雜。現在想花200 美元買票看《漢密爾頓》（Hamilton: The Musical）音樂劇，以及把這200 美元用在三十年後某種老年人藥物的可能性，兩者要如何比較？太難了。

退休規畫不簡單

退休儲蓄這件事特別複雜、不確定性特別多，我們得知道自己何時會退休、退休之前要有多少收入、可能會活多久、投資有多少報酬等。基本上，這就是在預測二十、三十年、四十年後的我們，將會變得如何、需要什麼，這個世界將為我們供應什麼、成本多少？根本小事一樁，對嗎？

退休規劃工具也不簡單，有計畫和替代計畫，有管理替代計畫的計畫，以及改變替代計畫的管理。有稅負考量，確定給付制與確定提撥制， 有國稅局、個人退休帳戶、401(k)、403(b) 等。要搞清楚這些令人困惑的東西，真的很嚇人！就像要想同義字到底還有哪些，或是切片吐司後最棒的發明是什麼一樣，真的太難了。

儲蓄需要我們重視遙遠且不確定的未來，研擬計畫、加以執行，羅伯做不到，很多人都做不到。縱使我們想出很多存錢的好方法，日日仍然得面臨種種的誘惑，還有自制力的挑戰。感受現在的享受，很容易；感受未來的不幸福模樣，很難！如同我們說過的，很多人也說過，所以值得再說一次：在我們的心目中，現在消費某樣東西，好處總是大過捨棄它，把錢留存給未來。劇作家王爾德（Oscar Wilde） 早就對此提出一項精闢總結：「我可以抗拒誘惑以外的任何東西。」

（本文出自《金錢心理學》作者：丹．艾瑞利/傑夫．克萊斯勒 譯者：李芳齡)