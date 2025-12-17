《「我是有錢人」迷思789》買0056退休沒錢、選0050領到100歲錢不減反增 專家實測揭曉

最近，筆者不斷聽到朋友拋出的一個訊息：「我知道配息ETF的年化報酬率，不如市值型標的，但能有固定的現金流，才能真正讓我心安」。然而，以上這句話若要深入思考，其實是非常的不靠譜，並且存在著極大的錯誤迷思。

享受固定現金流？揭配息迷思

理由一、配息不固定，甚至在股市行情不好時，下修的情況還更大。就以今（2025）年5大高股息ETF為例，其中就有4檔的配息率是「下修」的。其中，00878率先開出降息第一槍，連三季下修，由0.55元一路降至0.40元；00713連降兩次，從1.4元滑落至0.78元；0056則降一次，自1.07元降至0.866元；00919同樣難敵壓力，最新一季配息也由0.72元縮水至0.54元。

且媒體進一步引述《玩股網》的數據顯示，00878、00713與0056去年全年年化配息率約9%，今年降息後已回落至約6%，算是「重返高股息ETF的常態水準」；至於00919，去（2024）年數字高達11%，但在今年首度下修後，全年是否仍能維持「雙位數」配息率仍有待觀察。

以上數據在在都說明：就算是固定配息的高股息ETF，每期配息可能都是高高低低、無有定數。而在如此給付（配息）不固定之下，怎麼可能讓退休族「領息領的非常安心」，而不是「每月帳單都是固定數字，這月配息大幅減少，我到底該先殺掉哪一筆開銷」呢？

理由二、因為高股息標的的總報酬率，長期輸給市值型。這對於退休金已嫌不足，或嚴重不足的理財大眾來說，自然就更不適合做為能夠安心退休的標的。

關於這個理由，其實很好理解。舉例來說，如果理財大眾所累積的退休金，能夠有一億元，就算年化配息率降到只有1%，一年也能夠有100萬元的配息。

但如果民眾只能存到100萬元的退休金，在相同年化配息率之下，一年就只能夠領到1萬元的配息。請問這一年少少1萬元的配息（換算每月不到千元），能讓退休族安心嗎？

退休族小心落入投資陷阱

再說了，在「退休金不足、根本無法安心」之下，退休族是否有可能因此而落入「乾脆賭一把，以賺到更多退休金」的投機陷阱之中，再讓退休金更快歸零呢？

很多支持高配息ETF的鐵粉，總是會如此說：「我當然也可以配息再投入，一樣可以享有資產增值的效果」。然而，真正的現實卻是：由於刻意配息的關係，高配息ETF的長期累積資產能力，遠遠輸給不強調配息的市值型ETF。

筆者實際以期初投資100萬元，分別投資0050及0056為例，18年之後的總累積金額，分別為740.4萬元及394.6萬元。

假設此投資人在65歲退休後，每月想領取4萬元生活費，且每年通貨膨脹率為1.5%（代表每年所領取的退休金購買力是相同的），而0050及0056的年化報酬率，同樣維持在12.17%及8.19%。

0050年化報酬率高

那麼選擇0056的退休族，在76歲中期時，戶頭裡就已經「無錢可領」；但是投資0050的投資人，卻可以一直領到100歲，戶頭裡的錢還「不減反增」。其中最大的原因就在於：0050有10%以上的年化報酬率。

當然，假設刻意壓低0050投資人，在65歲之後的年化報酬率，到與0056相同的數字（8.19%）。等投資0050退休族活到100歲時，戶頭裡也還是擁有700多萬元的退休金。

配息月領高有「秘密」

所以，那些每月可領約10萬元，或甚至可以日領1萬元的故事，其實只是因為他們所存的退休金「非常驚人」而已。例如之前有媒體報導，某小學55歲的校長，光靠配息就可月領9萬元。但是，這裡面有兩個投資理財大眾所忽略的2大「不可說的秘密」。

秘密之一是，當事人所存的退休金必須很多，才可能月領金額「驚人」。以上面的新聞報導為例，是因為當事人的退休金高達1500萬元，才能夠「月領9萬元」；假設只有1000萬元，就只能月領6萬元；假設只存到750萬元，對不起，月領就只剩下4.5萬元。

秘密之二則是，當配息率縮水時，所領金額也會跟著縮水。由於（高）配息ETF的每次配息金額不同，假設以9月的配息率，普遍縮水3、4成為例，原本的月領9萬元，將會只剩下6萬元。然而，退休後很多生活開銷帳單，每一筆幾乎都是固定的。所以這樣的「忽高忽低」，又能帶給退休族什麼樣的「安心」呢？

不可否認，目前絕大多數準備退休金的投資人總會認為，想要讓自己獲得長長久久穩定的現金流，就只有「投資固定收益型金融商品（特別是高配息ETF）」一途。但實際上，人云亦云的說法，在面對實際的操作時，就會發現「理想與實際差距甚大」的結果。

特別是當投資人所存的退休金原本就不多，在「原本每月可領退休金就不太充足」之下，請記得一定要讓投資部分，達到「資本利得極大化」的目標。至於「穩定現金流」的需求，真的大可以透過「自行提領」的方式達到。有興趣的讀者，可以參考過去筆者所寫的文章。