快訊

高虹安涉貪無罪...他神預測 再斷言2026竹市長選舉走向

日圓升破155大關、少吃4碗拉麵 甜甜價結束了嗎？銀行這樣說

高速撞擊畫面曝！女友遭賓士男酒駕撞死 無力救援他當場放聲大哭

整個社會儲蓄不及我們實際需要的10% 專家指減少退休支出「有方法」

聯合新聞網／ 天下文化出版
退休理財示意圖/AI生成
退休理財示意圖/AI生成

1975年，鮑伯‧ 尤班克斯（Bob Eubanks）主持的節目《鑽石頭腦賽》（The Diamond Head Game）開播，這個只播出七個月的短壽節目，是在夏威夷錄製的。

節目中，有一場名為「金錢爆」（The Money Volcano）的追加賽，參賽者進入一個大型玻璃櫃後不久，櫃裡就會刮起狂風，裡頭鈔票狂飛，在時間到之前，參賽者必須盡可能抓到更多鈔票。

在這個玻璃櫃裡，參賽者像極了瘋子，張牙舞爪，暈頭轉向，拚命抓取狂飛的鈔票。這真是有趣極了，在這短短15秒內， 世上沒有比搶錢更重要的事了。

在某種程度上來說，我們全都活在這種「金錢爆」的櫃子裡，但是以比較不那麼緊張、不那麼明顯的方式在玩這種遊戲，不只在玩，也被戲耍。

做出糟糕的金錢決策

金錢遊戲的種類無數，長年上演，絕大多數的人經常為了錢傷神：還有多少錢？還要多少錢？如何賺更多？如何保存所有的錢？鄰居、朋友和同事賺多少、花多少、存了多少等。

而且舉凡奢侈品、帳單、機會、自由、壓力，金錢觸及現代生活的每一部分，從家庭預算到國家政治，從血拚清單到存款帳戶，無一與錢無關。

本文出自《金錢心理學》
本文出自《金錢心理學》
金融世界變得更先進，現在我們每天要思考的「錢事」更多了；我們有更複雜的房貸、各種貸款及保險；同時隨著壽命延長，退休生活更久，我們還必須面對新的金融技術、更多複雜的財務選擇，以及更大的財務挑戰。

如果對錢的事思考得更多，就能做出更佳決策的話，當然很好，但事實並非如此。做出糟糕的金錢決策是人類的普遍特徵。我們非常善於搞砸財務，恭喜啊！人類。我們在這方面做得很好。

請思考下列的問題：

用信用卡或現金付款，有差嗎？反正金額都一樣，不是嗎？事實上，研究顯示，用信用卡付款讓我們願意花費更多，不僅消費金額更大，小費也願意支付更多。當我們用最常使用的支付方法─信用卡付款─時，更有可能低估或忘了自己花多少。

哪一筆錢花得更划算：花100美元請鎖匠用兩分鐘開門；花100美元請鎖匠用一小時開門？很多人認為，花更長時間開門的交易比較划算，因為鎖匠花費較多的功夫與時間；平均來說，他的每小時費用比較低。

但是，要是花費較多時間的鎖匠，其實是試了好幾次，搞壞了一堆工具才開門成功的呢？如果他要價120 美元呢？令人訝異的是，儘管這位鎖匠能力不足，浪費我們一個小時的時間，多數人仍然認為他比那個只花兩分鐘的鎖匠價值高。

退休生活的錢夠多嗎？

我們為退休生活存的錢夠多嗎？我們都知道（哪怕只是概略知道）自己何時會停止工作，屆時已經賺了多少、存了多少、投資成長了多少，退休後我們將繼續活多少年、花費多少嗎？不知道？

我們太害怕做退休規劃了，以至於整個社會的儲蓄不及我們實際需要的儲蓄額的10％；我們沒有信心可以存夠錢，所以認為自己必須一直工作到80歲，儘管我們的平均壽命只有78歲。我們減少退休支出的方法之一就是：絕不退休。

我們使用時間的方式夠明智嗎？比起花時間尋找更便宜一點的房貸方案，是不是花更多時間開車繞路找便宜一點的加油站？我們為錢傷神與思考，但這些思考非但沒有改進我們的財務決策，有時反而為我們帶來更糟糕的改變。

錢是導致離婚的頭號原因，是美國人的壓力的首要源頭。當人們想著錢的問題時，他們在所有問題的解決上明顯表現得更糟。

一些研究顯示，有錢人─尤其是當他們念記著自己是有錢人時，其行為往往比一般人更不道德。還有另一項研究發現，只著眼於錢，使人們更可能竊取公款，僱用不牢靠的同事，或是撒謊以獲取更多錢。思考錢，把我們的腦袋給搞糊塗了。

錢對於我們的生活、整個經濟和整個社會都很重要，但要理性思考錢，顯然是一項不容易的挑戰。我們要如何改善金錢思考呢？這個問題的常見答案就是：接受財商教育，或是更高級一點的名詞，培養「金融素養」（financial literacy）。

不幸的是，培養金融素養（例如如何購車或申請房貸）的課程效力往往快速消退，長期而言對於影響我們的行為幾乎沒有多大幫助。

（本文出自《金錢心理學》作者：丹．艾瑞利/傑夫．克萊斯勒 譯者：李芳齡)

編輯推薦

相關新聞

整個社會儲蓄不及我們實際需要的10% 專家指減少退休支出「有方法」

絕大多數的人經常為了錢傷神：還有多少錢？還要多少錢？如何賺更多？如何保存所有的錢？鄰居、朋友和同事賺多少、花多少、存了多少等…

刷信用卡「無痛支付」值得嗎？限時優惠真有省到？揭開金錢心理學7盲點

你每天都在花錢，但你真的知道自己為什麼花錢嗎？ 你知道，「每一次掏錢，都是…

羨慕同學穿Nike 工程師靠投資「扭轉階級」...先存金融股蹲馬步 再拉三倍槓桿

「我們家並不富裕，國中時就很羨慕同學可以穿Nike球鞋...」外商半導體工程師、財經作家勳仔，在《毛利小姐變有錢》節目中…

瑞士信貸投資中概股斷頭損失173億 被競爭對手瑞銀集團收購

部分公司在經營過程中，可能會透過現金增資或銀行貸款等方式取得巨額的資金，然後將這些資金大量…

對拉丁美洲進行規模空前放款 花旗銀行一次性提列947億元壞帳

儘管美國政府出面進行了長達數年的斡旋和債務重組談判，但情況仍然未出現明顯改善…

曾創資訊產業史上最大金額存貨跌價損失 思科一次性認列707億

其實，很少會有銀行明知一家公司的負債／資產比率過高，仍然會願意繼續借款…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。