瑞士信貸投資中概股斷頭損失173億 被競爭對手瑞銀集團收購

2021年，瑞士信貸集團（Credit Suisse）旗下的基金管理部門，因為向一家名為「阿契格斯資本管理公司」（Archegos Capital Management）的家族辦公室提供了大量的融資融券服務。

而該基金在使用高槓桿投資於某些中概股的股票衍生性金融商品時，因市場的劇烈波動而面臨了巨額虧損，無力追加保證金，最終導致其持有的倉位遭到多家往來券商的強制平倉（俗稱「斷頭」）。

此一事件引爆了資本市場上高達約200億美元（約新台幣6313億元）的相關股票拋售潮，也使得那些向阿契格斯基金提供融資服務的眾多投資銀行損失慘重。

其中，瑞士信貸集團因此蒙受的直接損失就高達約55億美元（約新台幣173.6億元），最終間接導致了其在 2023 年被競爭對手瑞銀集團（UBS）收購的命運。

長期股權投資因投資標的經營不善，成為壁紙

部分公司在經營過程中，可能會透過現金增資或銀行貸款等方式取得巨額的資金，然後將這些資金大量用於對外進行各種「轉投資」。

然而，如果這些轉投資的決策過程不夠審慎、風險評估不足，或者投後管理不善，就很容易形成投資浮濫、效益不彰的局面。

更為糟糕的是，有些心術不正的公司，其進行子公司轉投資的主要目的，甚至可能並非是為了追求實質的經營效益，而是為了透過母子公司之間的內部關聯交易（例如，母公司將產品以虛高的價格「銷售」給其控制的子公司，或者子公司向母公司「採購」大量並非其真正需要的商品），人為地虛增母公司的營業收入和帳面利潤，進而達到操縱股價、誤導投資者或騙取銀行融資等不法目的。

管理資產減損才是重點

對於企業的經營管理者而言，僅僅做到在財務報表上「誠實反映」資產已經發生的減損，顯然是遠遠不夠的。

更為根本和積極的解決之道，應當是如何透過有效的「管理」來「預防」和「控制」資產發生減損，或者在減損的早期跡象出現時，就能及時採取果斷的措施，最大限度地降低其對企業整體資產品質和盈利能力的負面影響。

