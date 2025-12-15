聽新聞
0:00 / 0:00
對拉丁美洲進行規模空前放款 花旗銀行一次性提列947億元壞帳
花旗銀行（Citibank）在1967年至1984年間的執行長芮斯頓（Walter Wriston）曾留下一句具有高度爭議性的名言：「國家不會倒閉。（Countries never go bankrupt.）
因為抱持著這種信念，芮斯頓在整個1970年代積極地率領著美國的各大商業銀行團，向許多當時正處於經濟快速發展階段、對資金需求極為迫切的拉丁美洲國家，進行了規模空前的放款。
然而，在這些國家陸續爆發債務危機之後，儘管美國政府出面進行了長達數年的斡旋和債務重組談判，但情況仍然未出現明顯改善。
1987年5月，花旗銀行新上任執行長瑞德（John Reed）率先一次性提列高達30億美元（約新台幣947億元）的壞帳損失準備，占當時其開發中國家債權總額的25％左右。
在接下來的整個1990年代，全球先後多達55個國家出現了嚴重的償還外債困難，累計的倒帳金額總計高達約3,350億美元（約新台幣10.6億元）。
針對開發中國家所發放的貸款，平均大約有22％左右最終都變成壞帳。
（本文出自《財報就像一本故事書》作者：劉順仁)
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言