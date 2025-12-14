油價崩盤！ 石油巨頭創史上單季虧損最高紀錄 高達5697億元

再來看一個能源產業的例子。

本文出自《財報就像一本故事書》 2020年，由於COVID-19疫情導致全球經濟活動萎縮，對石油等能源的需求也隨之驟降，國際原油價格因此發生了歷史性的大幅下跌。

受到此一外部環境巨變的嚴重衝擊，全球能源巨頭荷蘭皇家殼牌公司（Royal Dutch Shell plc）在2020年7月30日所公布的第二季度財務報告中，創下了其歷史上單季虧損金額最高的紀錄─淨虧損高達181.3億美元！（約新台幣5697億元）

而造成此一巨額虧損的主要原因之一，就是公司在該季度內一次性認列了高達168億美元（約新台幣5279億元）的資產減損。

因為在疫情爆發後，殼牌公司曾一度將其對未來布蘭特原油期貨的平均價格預估，從先前每桶約60美元的水平，大幅下調至每桶僅35美元。

本文出自《財報就像一本故事書》