曾創資訊產業史上最大金額存貨跌價損失 思科一次性認列707億

頂尖企業更該做好風險管理，資產才不會縮水變陷阱

在一般人的觀念中，「資產」通常代表著有價值的、好的事物，而「負債」則代表著企業所承擔的財務負擔，似乎應該是不好的。然而，如果從風險管理的視角來看，「資產」反而可能比「負債」更加危險。

因為「資產」價值通常只會「變壞」，卻很難「自動變好」。相對而言，「負債」通常只會因為企業的償還而「變好」，卻不太可能「無故再變壞」。

本文出自《財報就像一本故事書》 其實，很少會有銀行明知一家公司的負債／資產比率過高，仍然會願意繼續借款。許多公司之所以會陷入負債／資產比率過高的困境，常是因為其「資產」（分母）出乎意料的大幅度縮水所導致。以下檢視幾個資產價值惡化的例子。

存貨會因價格下跌而造成重大損失

美商思科系統（Cisco Systems）公司曾創下資訊產業歷史上最大金額的存貨跌價損失。

2001年5月9日，思科公司出人意料地宣布，由於對市場需求的過度樂觀估計，以及網際網路泡沫突然破裂，導致其先前大量採購和生產的網路設備瞬間變得乏人問津、庫存嚴重積壓，公司不得不一次性認列高達22億5,000萬美元（約新台幣707億元）的存貨跌價損失。

在整個1990年代，思科公司營業額以驚人的速度成長，從最初的約7億美元，一路飆升至2000年時的122億美元，平均的年複合成長率高達令人咋舌的62％。這種背景導致思科管理層失去風險意識。

存貨跌價損失的消息一經公布，思科公司股價便由前一個交易日的20.33美元，應聲下跌至19.13美元，單日跌幅接近6％。

另一個因存貨跌價而遭受重創的公司，是記憶體大廠美光科技（Micron Technology）。

2023年3月，美光科技公布了有史以來金額最大的一次季度虧損，最主要的原因就是市場對記憶體晶片的需求急劇萎縮，使其2023會計年度必須提列「存貨減損」高達18.31億美元（約新台幣575億元)。

