快訊

常春藤盟校布朗大學爆槍擊釀2死！期末考第2天多人中彈 槍手在逃

新莊公寓深夜惡火竄大量火煙 16歲少女逃生不及慘成焦屍

首波大陸冷氣團+輻射冷卻 吳德榮：今晚、明晨、周二晨探10度以下

聽新聞
0:00 / 0:00

曾創資訊產業史上最大金額存貨跌價損失 思科一次性認列707億

聯合新聞網／ 時報出版
思科。路透
思科。路透

頂尖企業更該做好風險管理，資產才不會縮水變陷阱

在一般人的觀念中，「資產」通常代表著有價值的、好的事物，而「負債」則代表著企業所承擔的財務負擔，似乎應該是不好的。然而，如果從風險管理的視角來看，「資產」反而可能比「負債」更加危險。

因為「資產」價值通常只會「變壞」，卻很難「自動變好」。相對而言，「負債」通常只會因為企業的償還而「變好」，卻不太可能「無故再變壞」。

本文出自《財報就像一本故事書》
本文出自《財報就像一本故事書》
其實，很少會有銀行明知一家公司的負債／資產比率過高，仍然會願意繼續借款。許多公司之所以會陷入負債／資產比率過高的困境，常是因為其「資產」（分母）出乎意料的大幅度縮水所導致。以下檢視幾個資產價值惡化的例子。

存貨會因價格下跌而造成重大損失

美商思科系統（Cisco Systems）公司曾創下資訊產業歷史上最大金額的存貨跌價損失。

2001年5月9日，思科公司出人意料地宣布，由於對市場需求的過度樂觀估計，以及網際網路泡沫突然破裂，導致其先前大量採購和生產的網路設備瞬間變得乏人問津、庫存嚴重積壓，公司不得不一次性認列高達22億5,000萬美元（約新台幣707億元）的存貨跌價損失。

在整個1990年代，思科公司營業額以驚人的速度成長，從最初的約7億美元，一路飆升至2000年時的122億美元，平均的年複合成長率高達令人咋舌的62％。這種背景導致思科管理層失去風險意識。

存貨跌價損失的消息一經公布，思科公司股價便由前一個交易日的20.33美元，應聲下跌至19.13美元，單日跌幅接近6％。

另一個因存貨跌價而遭受重創的公司，是記憶體大廠美光科技（Micron Technology）。

2023年3月，美光科技公布了有史以來金額最大的一次季度虧損，最主要的原因就是市場對記憶體晶片的需求急劇萎縮，使其2023會計年度必須提列「存貨減損」高達18.31億美元（約新台幣575億元)。

（本文出自《財報就像一本故事書》作者：劉順仁)

編輯推薦

相關新聞

曾創資訊產業史上最大金額存貨跌價損失 思科一次性認列707億

其實，很少會有銀行明知一家公司的負債／資產比率過高，仍然會願意繼續借款…

台達電投入ESG屢獲台灣企業永續獎 鄭崇華當「樂之者」思維更貼近孔子

會計學術研究顯示，於ESG關鍵議題上表現佳的公司，其風險調整後報酬更高，盈餘重編機率更低…

企業如何營收成長又能控制成本？ 英特爾前總裁1句名言道出真實狀況

營運活動現金流量的成長，代表企業具有「貫徹力」，因為收回現金是所有商業活動的最後一道考驗。沒有現金，就沒有企業存活的空間...

為何越賺越窮？ 理財顧問揭「真相」：別讓這習慣毀了你

上班族終於盼到升職加薪，原以為能擺脫月光族的日子，結果月底看帳戶卻依然空空如也，甚至負債還增加了？這種現象在經濟學上有個專有名詞，叫做「生活形態膨脹」（Lifestyle Creep），意指隨著收入增加，個人的消費慾望與支出也同步膨脹，導致儲蓄能力停滯不前。近日，TikTok上掀起一波關於此現象的討論熱潮，理財專家也點出關鍵警訊，教你如何守住得來不易的財富。

公關圈高層回故鄉宜蘭工作被看衰「很快回台北」！黃大米：她用行動證明大家錯了

很久以前，我一位公關圈當高層的朋友，宣布要離職回去故鄉宜蘭工作 我們大家都覺得，她很快就會回到台北，覺得她一定會懷念台北的熱鬧繁華，甚至我們還開玩笑的說，你從台北寄回去的箱子，不用打開，你應該很快就

2026年重塑全球經濟的關鍵詞

2025年末全球科技圈再度掀起AI熱潮，OpenAI、Google、微軟等巨頭持續推出突破性模型，加速AI應用滲透醫療、金融、工業等各領域。當AI驅動的生產力...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。