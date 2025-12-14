台達電投入ESG屢獲台灣企業永續獎 鄭崇華當「樂之者」思維更貼近孔子

優良的ESG治理與制度往往伴隨著嚴謹的內控、誠實揭露與穩定的盈餘表現。會計學術研究顯示（Khan 等人，2016），於ESG關鍵議題上表現佳的公司，其風險調整後報酬更高，盈餘重編機率更低。

例如，微軟是全球ESG評分最頂尖的公司之一，盈餘品質穩定且具可預測性。公司治理良好、合規性強、重視多元與環保目標，不僅吸引長期投資人，也穩健提升股東報酬。

此外，其承諾實現碳中和，並持續進行ESG揭露，讓眾多ESG基金與機構投資人樂於持有其股票。學術研究指出，ESG表現佳的企業普遍具備較低資本成本、較低盈餘波動度，顯示ESG並非僅為企業社會責任，更是提升會計品質與投資價值的策略核心。

隨著ESG評分系統（如路透社等）日益受到投資者、金融機構及產業界的重視，高ESG分數不再只是道德象徵，而是企業長期競爭優勢的關鍵資產。簡單來說，做好ESG，就是在做好生意。（Good ethics is good business.）

然而，卓越的ESG表現，往往不是來自外在法規壓力或短期財務誘因，而是源自於企業領導人內在而真誠的熱情。這份熱情能夠轉化為企業文化的核心價值，形塑組織的長期行為準則；台達電創辦人鄭崇華正是其中的典範。

鄭崇華先生自創業以來，始終秉持「環保、節能、愛地球」的理念。他不僅將這些價值寫入企業願景，更以工程師的實踐精神，投入節能技術與產品創新，推動公司成為全球電源與能源管理的領導者。

比起「ESG是為了取得較低資金成本與較高投資評等」這樣功利的觀點，鄭崇華先生的思維更貼近孔子所說的：「知之者不如好之者，好之者不如樂之者。」（《論語．雍也篇》）由於是環境議題的「樂之者」，台達電率先實施每噸300美元（約新台幣9427元）的內部碳費，並主動參與全球多項低碳運輸與再生能源計畫。

在這樣的領導下，台達電內部形成一種以永續為榮的文化。ESG不再只是一份報告，而是一種日常的選擇與行動。無怪乎台達電能連續多年獲得「台灣企業永續獎」與「氣候領導者」等國際認證，成為永續標竿企業。

（本文出自《財報就像一本故事書》作者：劉順仁)