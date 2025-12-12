為何越賺越窮？ 理財顧問揭「真相」：別讓這習慣毀了你

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
許多上班族發現加薪後存款不增反減，可能是落入了「生活型態膨脹」的陷阱。示意圖／ingimage
許多上班族發現加薪後存款不增反減，可能是落入了「生活型態膨脹」的陷阱。示意圖／ingimage

上班族終於盼到升職加薪，原以為能擺脫月光族的日子，結果月底看帳戶卻依然空空如也，甚至負債還增加了？這種現象在經濟學上有個專有名詞，叫做「生活形態膨脹」（Lifestyle Creep），意指隨著收入增加，個人的消費慾望與支出也同步膨脹，導致儲蓄能力停滯不前。近日，TikTok上掀起一波關於此現象的討論熱潮，理財專家也點出關鍵警訊，教你如何守住得來不易的財富。

綜合外媒報導，理財顧問庫默克（Zina Kumok）指出，「生活形態膨脹」是一種不知不覺間養成的習慣。許多人心中都有一份「有錢後必做清單」，一旦收入增加，這些壓抑已久的慾望就會瞬間釋放。原本一個月一次的大餐變成每週五的例行公事；在家運動變成花錢辦健身房會員；逛平價超市改成光顧進口食品店。「這些看似微小的升級，累積起來卻足以吞噬你的加薪幅度。」

TikTok網紅@julia.famm分享，這種現象在高收入族群中尤為明顯。當身邊的醫師、律師同事都在換名車、出國度假時，為了融入群體或滿足虛榮心，很容易產生「我也負擔得起」的錯覺，進而陷入無止境的消費競賽。

另一名創作者@lifewithsaprina則點出另一種情況：對於剛脫離「月光族」的人來說，加薪意味著終於能處理那些被延宕的開銷，如帶寵物看獸醫、維修車輛等，若想一次解決這些累積的「生活債」，同樣會讓人感到手頭拮据。

為了避免陷入這種越賺越窮的惡性循環，專家提出了3招自救心法：

1.堅守預算底線：即便收入增加，也應維持原有的消費水平，或僅做適度調整。

2.量化你的開銷：持續記帳，明確知道每一分錢的流向，避免被那種「反正我有錢了」的模糊感覺誤導，進而刷卡刷得太豪邁。

3.延遲享樂與分期執行：對於想要升級的消費或必須處理的生活雜支，不要試圖一次到位。將大筆支出分攤到不同月份執行，並在購物前多想幾天，確保每一筆開銷都在掌控之中。

隨著年末購物季與年終獎金發放期將至，專家也特別提醒，節日氛圍最容易誘發非理性的「生活形態膨脹」，即便想犒賞自己或親友，也切記量力而為，別讓一時的快樂成為未來的財務負擔。

公關圈高層回故鄉宜蘭工作被看衰「很快回台北」！黃大米：她用行動證明大家錯了

很久以前，我一位公關圈當高層的朋友，宣布要離職回去故鄉宜蘭工作 我們大家都覺得，她很快就會回到台北，覺得她一定會懷念台北的熱鬧繁華，甚至我們還開玩笑的說，你從台北寄回去的箱子，不用打開，你應該很快就

2026年重塑全球經濟的關鍵詞

2025年末全球科技圈再度掀起AI熱潮，OpenAI、Google、微軟等巨頭持續推出突破性模型，加速AI應用滲透醫療、金融、工業等各領域。當AI驅動的生產力...

沃爾瑪與戴爾有營運危機？長庚大學教授揭1指標：具有「負」的卓越競爭力

財務報表的數字加總性太高，通常無法直接回答經理人關心的管理問題。然而，當你反覆追問「事實是什麼？…

財務報表比股票漲跌還重要！巴菲特分享「這輩子最棒的忠告」苦勸經理人

太容易屈就於市場的看法，會讓經理人失去獨立判斷。對於投資人而言，如果只見公司...

職場上為何不能太好說話？菲女狼：一次「好心幫忙」卻成了之後的義務

職場上為什麼不能太好心？因為例外的幫忙，不小心就會變成你應該的。 前陣子聽到一個案例，我覺得非常典型。 那時商品部人力吃緊，商品部主管章經理親自來找行銷部，希望能協助報名幾個國外產品評選獎

