公關圈高層回故鄉宜蘭工作被看衰「很快回台北」！黃大米：她用行動證明大家錯了

聯合新聞網／ 黃大米
黃大米一位在公關圈擔任高層的朋友離職回到宜蘭工作，原本大家都以為她很快就會回台北，沒想到她真的留下來了。示意圖／Ingimage

很久以前，我一位公關圈當高層的朋友，宣布要離職回去故鄉宜蘭工作

我們大家都覺得，她很快就會回到台北，覺得她一定會懷念台北的熱鬧繁華，甚至我們還開玩笑的說，你從台北寄回去的箱子，不用打開，你應該很快就會從宜蘭再回到台北了

後來，她真的回去宜蘭了，過去在台北當主管的時候，看的履歷表都是寫得非常華美的那種，回到宜蘭當主管時，由於要找的都是基層人員，她收到的履歷表就是書局販售的一張像是卡片的履歷表，應徵的人員就是用原子筆寫一寫，連打字都沒有

她非常珍惜這些陽春履歷表，因為人真的很難找

隨著時間過去，她沒有回到台北，隨著時間過去，她在宜蘭買了房子，裝潢了一個家，隨著時間過去，她沒有跟我們多解釋什麼，但她用行動告訴我們，當年我們猜測她沒多久就會回台北的想法，都猜錯了。

很多時候，別人也都會猜測你將來會幹嘛或者不會幹嘛，但最終能決定你要幹嘛或者不幹嘛的，也只有你自己，你無須用言語對大家解釋，你的行動與時間，會主動打臉對方的臆測，證明你是玩真的！

◎本文內容已獲 黃大米 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

