2026年重塑全球經濟的關鍵詞

2025年末全球科技圈再度掀起AI熱潮，OpenAI、Google、微軟等巨頭持續推出突破性模型，加速AI應用滲透醫療、金融、工業等各領域。當AI驅動的生產力提升逐漸成為經濟增長的新引擎，預期這一波「創新」浪潮將不僅是單純的科技業話題，更是正在重塑全球經濟結構的關鍵詞。

三大結構性主題重塑2026年全球經理樣貌

富蘭克林坦伯頓科技基金（本基金之配息來源可能為本金）經理人強納森．柯堤斯觀察，創新已從企業的差異化因素，演變為現代經濟的核心作業系統。AI驅動的自動化與生產力提升，為美國及全球經濟注入新動能，推動更均衡且永續的成長，各產業雖呈現穩定成長，但彼此發展的差距也將日益擴大，意味著企業唯有持續創新，才能保持競爭力，也預期2026年科技領域將聚焦在三大結構性主題。

．AI生產力飛輪效應：AI和自動化已在科技、醫療、金融、工業等領域帶來可衡量的生產力提升，效率提升也形成正向循環，推動更多創新與營運槓桿再投資，而將AI應用於關鍵問題的企業都有望創造價值，進而取得競爭優勢。

．工業復興：機器人、自動化、數位孿生等技術正重塑製造、運輸、建築業，提高生產效率、減少浪費並增強安全性，而位於領先群的企業更創造新型態工業生態。

．能源演進：資料中心擴張、電氣化、運算需求成長，將重塑全球能源系統，能源成為AI驅動成長的關鍵限制與機會，舉凡電網現代化、儲能、乾淨能源等投資，有機會成為新的市場焦點。

創新即經濟也加劇產業分化 更需嚴謹選股策略

經理人強納森．柯堤斯提醒，創新所驅動的擴張帶來機遇，卻也加劇分化，評估美國經濟呈現K型結構下，創新領導企業與高所得家庭發展更快，但傳統產業與低所得家庭則相對落後， 經理團隊認為，未來仍需留意企業落實AI應用上的進程與風險，以及各國政府的監管力道、地緣政治摩擦可能影響全球技術合作、能源與網路連接限制等基礎建設瓶頸等不確定性。

身處AI與創新成為經濟核心的時代，箇中衍生的投資機會可期，加以AI使得科技與非科技的界線逐漸模糊，廣泛的主題投資尚且不足，唯有主動式選股並把握嚴謹的由下而上策略，才有助於辨識箇中真正能因創新所帶來長久經濟效益的標的。