2026年重塑全球經濟的關鍵詞
2025年末全球科技圈再度掀起AI熱潮，OpenAI、Google、微軟等巨頭持續推出突破性模型，加速AI應用滲透醫療、金融、工業等各領域。當AI驅動的生產力提升逐漸成為經濟增長的新引擎，預期這一波「創新」浪潮將不僅是單純的科技業話題，更是正在重塑全球經濟結構的關鍵詞。
三大結構性主題重塑2026年全球經理樣貌
富蘭克林坦伯頓科技基金（本基金之配息來源可能為本金）經理人強納森．柯堤斯觀察，創新已從企業的差異化因素，演變為現代經濟的核心作業系統。AI驅動的自動化與生產力提升，為美國及全球經濟注入新動能，推動更均衡且永續的成長，各產業雖呈現穩定成長，但彼此發展的差距也將日益擴大，意味著企業唯有持續創新，才能保持競爭力，也預期2026年科技領域將聚焦在三大結構性主題。
．AI生產力飛輪效應：AI和自動化已在科技、醫療、金融、工業等領域帶來可衡量的生產力提升，效率提升也形成正向循環，推動更多創新與營運槓桿再投資，而將AI應用於關鍵問題的企業都有望創造價值，進而取得競爭優勢。
．工業復興：機器人、自動化、數位孿生等技術正重塑製造、運輸、建築業，提高生產效率、減少浪費並增強安全性，而位於領先群的企業更創造新型態工業生態。
．能源演進：資料中心擴張、電氣化、運算需求成長，將重塑全球能源系統，能源成為AI驅動成長的關鍵限制與機會，舉凡電網現代化、儲能、乾淨能源等投資，有機會成為新的市場焦點。
創新即經濟也加劇產業分化 更需嚴謹選股策略
經理人強納森．柯堤斯提醒，創新所驅動的擴張帶來機遇，卻也加劇分化，評估美國經濟呈現K型結構下，創新領導企業與高所得家庭發展更快，但傳統產業與低所得家庭則相對落後， 經理團隊認為，未來仍需留意企業落實AI應用上的進程與風險，以及各國政府的監管力道、地緣政治摩擦可能影響全球技術合作、能源與網路連接限制等基礎建設瓶頸等不確定性。
身處AI與創新成為經濟核心的時代，箇中衍生的投資機會可期，加以AI使得科技與非科技的界線逐漸模糊，廣泛的主題投資尚且不足，唯有主動式選股並把握嚴謹的由下而上策略，才有助於辨識箇中真正能因創新所帶來長久經濟效益的標的。
本頁不代表對任一個股的買賣建議><本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效><投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的><投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，且過去績效不代表未來績效之保證。>新興市場警語：本基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。基金轉換若涉及不同計價幣別基金之轉換，轉入之基金以申請轉換當日之淨值計算。本公司所提供之資訊，僅供接收人之參考用途。本公司當盡力提供正確之資訊，所載資料均來自或本諸我們相信可靠之來源，但對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保，如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或受僱人，並不負任何法律責任。任何人因信賴此等資料而做出或改變投資決策，須自行承擔結果。本基金經金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。【富蘭克林證券投顧獨立經營管理】投資基金所應承擔之相關風險及應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向本公司網站(http://www.Franklin.com.tw)查閱。富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 主管機關核准之營業執照字號：114年金管投顧新字第018號 台北市忠孝東路四段87號8樓 電話：﹝02﹞2781-0088 傳真：﹝02﹞2781-7788 http://www.Franklin.com.tw
本公司從事廣告及營業活動行為皆遵循中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範」之規範，提醒新聞稿內容若再編製，應以本公司所公開資料為主，不得為誇大不實之報導。
