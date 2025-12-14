聽新聞
0:00 / 0:00

企業如何營收成長又能控制成本？ 英特爾前總裁1句名言道出真實狀況

聯合新聞網／ 時報出版
示意圖／ingimage
示意圖／ingimage

營運活動現金流量的成長，代表企業具有「貫徹力」，因為收回現金是所有商業活動的最後一道考驗。沒有現金，就沒有企業存活的空間。

營收成長代表企業具有「成長力」，能夠不斷在新產品、新市場、新顧客之上攻城掠地。

本文出自《財報就像一本故事書》
本文出自《財報就像一本故事書》
營收無法成長、只靠著成本控制來擠壓出獲利的企業，會變得沉悶、沒有生機，也會流失優秀的人才。

獲利成長代表企業具有「控制力」，能在營收成長的同時，控制成本的增加，如此才能確定企業有「成長而不混亂」的本領（grow without chaos，英特爾前總裁葛洛夫的名言）。這種「三力彙集」的企業才能創造持續的優質成長。

除了重視財務報表數字金額的大小，也要重視財務報表數字品質的高低。當經理人面對資產品質的問題時，要能「認賠」、「捨棄」及「重新聚焦」。

金額再高的資產，若品質不佳，可能會迅速由磐石變成流沙。數目再大的獲利，若盈餘品質不佳，會使企業的績效暴起暴落，變成「一代拳王」。

當經理人面對資產品質不佳時，要克服「認賠難，捨棄更難」的心理障礙（請參閱第一章「心智會計」的討論），在投資失利中學習「重新聚焦」。

要經理人「取」比較容易，要經理人「捨」比較困難，但是，不捨棄就不能重新聚焦。

（本文出自《財報就像一本故事書》作者：劉順仁)

編輯推薦

相關新聞

台達電投入ESG屢獲台灣企業永續獎 鄭崇華當「樂之者」思維更貼近孔子

會計學術研究顯示，於ESG關鍵議題上表現佳的公司，其風險調整後報酬更高，盈餘重編機率更低…

企業如何營收成長又能控制成本？ 英特爾前總裁1句名言道出真實狀況

營運活動現金流量的成長，代表企業具有「貫徹力」，因為收回現金是所有商業活動的最後一道考驗。沒有現金，就沒有企業存活的空間...

為何越賺越窮？ 理財顧問揭「真相」：別讓這習慣毀了你

上班族終於盼到升職加薪，原以為能擺脫月光族的日子，結果月底看帳戶卻依然空空如也，甚至負債還增加了？這種現象在經濟學上有個專有名詞，叫做「生活形態膨脹」（Lifestyle Creep），意指隨著收入增加，個人的消費慾望與支出也同步膨脹，導致儲蓄能力停滯不前。近日，TikTok上掀起一波關於此現象的討論熱潮，理財專家也點出關鍵警訊，教你如何守住得來不易的財富。

公關圈高層回故鄉宜蘭工作被看衰「很快回台北」！黃大米：她用行動證明大家錯了

很久以前，我一位公關圈當高層的朋友，宣布要離職回去故鄉宜蘭工作 我們大家都覺得，她很快就會回到台北，覺得她一定會懷念台北的熱鬧繁華，甚至我們還開玩笑的說，你從台北寄回去的箱子，不用打開，你應該很快就

2026年重塑全球經濟的關鍵詞

2025年末全球科技圈再度掀起AI熱潮，OpenAI、Google、微軟等巨頭持續推出突破性模型，加速AI應用滲透醫療、金融、工業等各領域。當AI驅動的生產力...

沃爾瑪與戴爾有營運危機？長庚大學教授揭1指標：具有「負」的卓越競爭力

財務報表的數字加總性太高，通常無法直接回答經理人關心的管理問題。然而，當你反覆追問「事實是什麼？…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。