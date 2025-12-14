聽新聞
企業如何營收成長又能控制成本？ 英特爾前總裁1句名言道出真實狀況
營運活動現金流量的成長，代表企業具有「貫徹力」，因為收回現金是所有商業活動的最後一道考驗。沒有現金，就沒有企業存活的空間。
營收成長代表企業具有「成長力」，能夠不斷在新產品、新市場、新顧客之上攻城掠地。
營收無法成長、只靠著成本控制來擠壓出獲利的企業，會變得沉悶、沒有生機，也會流失優秀的人才。
獲利成長代表企業具有「控制力」，能在營收成長的同時，控制成本的增加，如此才能確定企業有「成長而不混亂」的本領（grow without chaos，英特爾前總裁葛洛夫的名言）。這種「三力彙集」的企業才能創造持續的優質成長。
除了重視財務報表數字金額的大小，也要重視財務報表數字品質的高低。當經理人面對資產品質的問題時，要能「認賠」、「捨棄」及「重新聚焦」。
金額再高的資產，若品質不佳，可能會迅速由磐石變成流沙。數目再大的獲利，若盈餘品質不佳，會使企業的績效暴起暴落，變成「一代拳王」。
當經理人面對資產品質不佳時，要克服「認賠難，捨棄更難」的心理障礙（請參閱第一章「心智會計」的討論），在投資失利中學習「重新聚焦」。
要經理人「取」比較容易，要經理人「捨」比較困難，但是，不捨棄就不能重新聚焦。
（本文出自《財報就像一本故事書》作者：劉順仁)
