沃爾瑪與戴爾有營運危機？長庚大學教授揭1指標：具有「負」的卓越競爭力

財報是你問問題的起點，不是問題的答案。

財務報表的數字加總性太高，通常無法直接回答經理人關心的管理問題。然而，當你反覆追問「事實是什麼？為什麼變成這樣？」的問題時，你終究會找出解決問題的關鍵。

財務報表無法告訴你該怎麼做，經理人才是解開「波切歐里密碼」的偵探。此外，不要輕信一般人宣稱的「合理」數字。

我們看到沃爾瑪與戴爾的流動比率都小於1，這並不代表它們有財務危機，反而顯示它們具有以「負」的營運資金推動企業的卓越競爭力。

本文出自《財報就像一本故事書》 經理人必須有能力找出一組「合理」的關鍵財務數字，有效地管理企業。相對地，投資人雖然無法如此深入分析公司的財務數字，但質疑財報合理性的習慣，絕對是必須具備的自保功夫。

企業像是一個鼎，靠著三隻腳（三種管理活動）支撐，任何一隻腳折斷，鼎就會傾覆。

企業的「三隻腳」就是營運活動、投資活動及融資活動。經理人須利用財務報表尋求這三種活動的健全平衡，而五大報表之一的現金流量表，就是以這三種活動說明現金流量的來源與去處。

就企業的經營而言，短期要看營運活動的順暢，中長期要看投資活動的眼光。在整個企業運轉時，必須確定融資活動資金供應的穩定。

活用財務報表吐露的競爭力密碼，建構你的「戰情儀表板」。

企業隨時處於戰鬥當中，因此必須利用財務報表建構一套戰情儀表板。

這套儀表板要能「究天人之際」─顯示公司與主要競爭對手在市占率、營收、獲利、現金流量及股東權益報酬率等重要指標的相對位置，以及公司在 ESG 上的表現。

這套儀表板也要能「通古今之變」─顯示公司與競爭對手過去至今各項關鍵指標的變化。

本書比較了沃爾瑪與凱瑪特、沃爾瑪與亞馬遜的各種財務比率，可作為建構企業戰情儀表板的參考例子。而投資人則應養成習慣，經常比較投資標的與其競爭對手的相對優劣點。

（本文出自《財報就像一本故事書》作者：劉順仁)