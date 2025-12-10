財務報表比股票漲跌還重要！巴菲特分享「這輩子最棒的忠告」苦勸經理人

「你是對是錯，並不是建立在別人的認同之上，而是建立在正確的事實上。

2005年春天，74歲的巴菲特接受《財星》專訪時，引述這句來自其師（人稱「現代投資學之父」的葛拉漢〔Benjamin Graham〕）的告誡，他認為這句話是他這輩子得到最棒的忠告。

身為一個經理人，你之所以對，是因為財務報表的事實不斷顯示你做得對、想得對，不是因為公司股票的漲或跌（代表投資界同意與否）。短期內股票超漲或超跌的現象十分常見，但是長期下來股價終究會回到「事實」。

著名的基金經理人彼得．林區說得好：「公司市場價值能成長，有三個要素─那就是盈餘成長、盈餘成長、盈餘成長。」當經理人能創造盈餘持續成長的事實，就不怕得不到別人的認同。

太容易屈就於市場的看法，會讓經理人失去獨立判斷。對於投資人而言，如果只見公司股價持續上漲，卻看不到經營「正確的事實」（獲利、現金流量等），則可能是碰到有財務弊案的公司。

你必須讓公司的財報盡可能快速地顯示「經濟實質」，減少「衡量誤差」，並拒絕「人為操縱」。

財報的會計數字並非完美的溝通工具。首先，它存在著「衡量誤差」。由於未來的不確定性，無人能完全去除估計壞帳、保固維修等項目的誤差。

值得注意的是，發生衡量誤差並非都是會計部門的職責。

例如，部分公司會要求業務人員運用面對客戶的第一手觀察資料，協助會計部門決定合理的壞帳費用，這不僅是為了減少衡量誤差，也加強了企業內部溝通協調的功能。

但是要切記，千萬不要進行「人為操縱」，它將使經理人迷失在「做帳」而非真正解決問題的惡性循環裡。務必記住，「公開欺人者，必定也會自欺」。對於投資人來說，避開有做帳嫌疑的公司，則是保護自己的第一要務。

（本文出自《財報就像一本故事書》作者：劉順仁)