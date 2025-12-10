聽新聞
職場上為何不能太好說話？菲女狼：一次「好心幫忙」卻成了之後的義務
職場上為什麼不能太好心？因為例外的幫忙，不小心就會變成你應該的。
前陣子聽到一個案例，我覺得非常典型。
那時商品部人力吃緊，商品部主管章經理親自來找行銷部，希望能協助報名幾個國外產品評選獎項的競賽。他講得也很漂亮：「這對公司產品競爭力的提升真的有幫助。」
行銷部林主任想說一次性的忙，也就接了。
結果隔一年一堆獎項申請又開始報名時...章經理語氣非常自然地說：「這以前都是你們行銷部做的啊！應該你們處理。」
去年明明是「幫忙」，今年就被講成「本來就是你們的工作」。
是不是很熟悉？這種情況在職場裡真的太常見了。
只要你接過一次，別人就會默默把那件事貼在你身上。尤其在角色分工模糊的公司，永遠不缺理直氣壯的人。話說得快、推起來也快，留給你的只有兩個選項：
要嘛跟他吵
要嘛自己吞下來
所以不是不能做好人，而是你不能讓你的好心變成別人的理所當然。
第一次幫忙，如果不說清楚界線，對方就會自動補充一句：「以後就是你們的。」
職場的邏輯很簡單：
你越好說話，工作越會往你身上堆
你越願意接，別人越會覺得你該接
你想保持圓融，但最後累的是你
好心可以，但要記得：不是每個人都值得你這份好心。
菲女狼選擇學：沒有界線的好心 最容易被消費
