富邦投信與中經院共同發布 2025國人安心樂活享退調查

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
各年齡層近年投資ETF比例。（資料來源：中經院）
面對全球景氣循環快速轉換及 AI 科技帶來的新一波投資趨勢，退休族與即將退休族愈加重視資產配置的穩健性。2025年富邦投信與中華經濟研究院合作進入第九年，雙方共同公布2025年國人安心樂活享退調查。今年度最大特色，是首度將「理財智商」納入調查範疇，藉此了解國人金融知識掌握度，並據此推出「理財智商系列教育影片」，12月起陸續上線，期望從基礎扎根提升全民理財素養。

調查結果顯示，國人整體退休準備仍然不足。近四成未退休者尚未展開任何退休理財規劃，但已有逾五成民眾表示將於三年內啟動，顯示理財意識逐步抬頭，自主規劃可望成為主流。中經院指出，在高齡化時代，除了儲蓄與投資金額，提升理財智商已成確保退休安全的核心能力，包括理解投資風險、資產配置邏輯與辨識金融詐騙等關鍵項目。

富邦投信表示，今年推出的「理財智商系列影片」會依照民眾理財智商不同程度量身設計。初階族群以建立正確理財觀念與風險認知為重點；中階族群協助強化資產配置能力，理解不同市場周期能靈活調整策略；高階族群因多具市場經驗，影片將著重在投資策略優化與進階分析。

富邦投信強調，投資理財不僅關乎財務累積，更與防詐意識與財務自主息息相關。在生成式 AI、新型詐騙手法與快速變動的金融環境下，提升國人辨識能力與正確投資方式，已成推動全民理財教育的當務之急。透過公私部門合作，臺灣民眾能逐步建立「退休要靠自己」的觀念，提升未來生活品質。

今年調查亦持續觀察民眾的ETF投資行為，結果顯示ETF已成為不同年齡層的重要理財工具。未退休族群的 ETF使用率，自2017年的1.96% 大幅躍升至2025年的59.9%；已退休族群也從1.44%成長至40.6%，顯示ETF以其透明、低成本、易操作等特性，已成為退休財務穩健配置的主流選擇。尤其年輕族群對ETF的接受度更是明顯提高，已將其視為理財組合中的核心配置。

富邦投信表示，未來將持續推動國人理財教育向下扎根，並以更系統性的方式協助民眾提升理財智商。因為唯有具備正確知識、穩健配置與長期紀律，才能真正邁向「人人都能安心享退」的成熟金融社會。

不同理財智商民眾的特質與需求。（資料來源：富邦投信）
