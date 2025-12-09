退休前花7天下班時間「問責」 台積電最後法說會…張忠謀：我會想念大家

2018年6月，張忠謀退休了。早在8個月前，也就是2017年10月初，張忠謀就向大家宣布了他的交棒計畫。

張忠謀之所以提早宣布，完全是基於一個有責任感的企業家，對股東、員工、社會負責任的心態。在過去幾個月，他也加速了對雙首長及高階主管的訓練，並對未來五年的策略及挑戰殷殷叮嚀。

2018年1月18日的法說會，是張忠謀董事長最後一次參加法說會。全場法人座無虛席，許多人更是專程為董事長而來。

結束前，張忠謀向現場觀眾溫暖道別，說他多年來非常享受在法說會和大家的互動，他會想念大家。相信半導體的產業分析師、台積電的股東、客戶、員工，以及所有關心台積電的人，也會永遠記得他！

法說會種種嚴謹的思慮、準備與執行，皆根植於台積電持續強調「問責」的企業文化。

張忠謀董事長對企業文化極端重視，2002年，他親自帶領數十位主管，花了七天下班時間，在台積三廠的訓練中心進行企業轉型（corporate transformation）的腦力激盪，重新檢討台積電的使命、願景與核心價值，並分組討論台積電的十大經營理念。

台積電能有今天的成就，張董事長一手建立的「問責」企業文化扮演著關鍵角色。

雖然張忠謀董事長退休了，當我經過總部八樓的董事長辦公室，看不到銀髮的身影、聞不到熟悉的菸草味、聽不到寓意深遠的故事了，但張忠謀董事長留下的「問責」精神與文化，將持續激勵我自己與台積電同仁，以張董事長的標準來自我要求、努力工作。

用財報向法人說故事，是台積電公司治理（governance，G）信念與成果的具體表現。

