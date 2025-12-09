便利貼、口罩怎麼發明出來的？ 3M公司設立「15%自由時間制度」
激勵知識工作者熱情的制度，有三個基本元素：第一，熱情需要長期專注的策略來支持。知識工作者的成就往往不是短期可見，因此制度設計應避免過度強調季度績效或短期產出。
例如3M公司設立「15%自由時間制度」，允許工程師每週有15%的時間從事自己感興趣的專案，不需立即展現產值，但卻孕育出便利貼、口罩等創新產品。此制度顯示長期策略對於激發熱情的關鍵作用。
第二，熱情需要創造「高手」間分享與競爭的環境。所謂高手，既是技術上的優秀者，也是在知識社群中擁有聲望的榜樣人物。
Google內部的「技術分享午餐」（Tech Talks）與程式碼審查制度，讓工程師彼此切磋與學習，也因同儕之間的尊重與挑戰，促使工作者樂於投入並維持高度的專業熱忱。
第三，熱情要靠「內在動機」與「外在動機」並重的制度。「內在動機」主要是挑戰和興趣。
1981年的諾貝爾物理學獎得主蕭洛（Arthur Schawlow）說過：「為愛辛勞（labor of love）是非常重要的。最成功的科學家往往不是最有天分的人，而是最會被好奇心驅動的人」對持續性的創新而言，內在動機往往遠比外在獎賞來得重要。
以心理學著名的「迷宮實驗」（creativity maze）為例，如果只靠外在獎勵，受試者會重複過去的經驗，以最快、最安全的方式走出迷宮，可是這條路線卻是最沒有想像力的。
反之，如果受試者有時間進行不同的嘗試，解答可能較有創意。外在動機則是建立激勵研發成果的制度。
蘋果公司就設立了專利獎勵制度與股權分紅方案，使得優秀研發人才能在工作中兼顧熱情與實質回報，促進長期承諾與貢獻。
（本文出自《王道經營會計學》作者：施振榮、劉順仁)
