聽新聞
0:00 / 0:00
Sony吃「大鍋飯」…績效制度澆熄工程師熱情 零組件策略慘輸蘋果供應商
土井利忠對索尼（Sony）實施績效主義的指責，的確有其真知灼見。但績效制度不是無用，而是要避免誤用與濫用。
索尼（Sony）之所以導入績效制度並非偶然，背後原因乃是公司初期吃「大鍋飯」的不公平情況。
許多企業在初期往往有著充滿興奮的激情團體，但當成功與財富累積到一定程度後，反而會喪失這種挑戰極限的生命力。
因此，績效不好不能只怪績效制度。索尼（Sony）所面臨的問題，不是重新燃起研發人員的熱情就可以解決的。
例如，索尼（Sony）以技術為導向而不夠以消費者為導向的心態，是造成產品接受度不如預期的部分原因。
此外，索尼（Sony）過去強調封閉系統與垂直整合，自製眾多零件。
但在半導體技術快速發展下，許多技術都被整合到晶片中，索尼（Sony）的許多零組件投資都成了多餘。
相對地，蘋果電腦善用全球資源，整合各領域最出色的供應商來提供硬體零組件，這種強調共通性的開放系統作戰方式，比索尼（Sony）封閉系統強調獨特性與品質穩定的封閉系統為佳。
（本文出自《王道經營會計學》作者：施振榮、劉順仁)
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言