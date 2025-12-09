Sony吃「大鍋飯」…績效制度澆熄工程師熱情 零組件策略慘輸蘋果供應商

土井利忠對索尼（Sony）實施績效主義的指責，的確有其真知灼見。但績效制度不是無用，而是要避免誤用與濫用。

索尼（Sony）之所以導入績效制度並非偶然，背後原因乃是公司初期吃「大鍋飯」的不公平情況。

許多企業在初期往往有著充滿興奮的激情團體，但當成功與財富累積到一定程度後，反而會喪失這種挑戰極限的生命力。

因此，績效不好不能只怪績效制度。索尼（Sony）所面臨的問題，不是重新燃起研發人員的熱情就可以解決的。

本文出自《王道經營會計學》 例如，索尼（Sony）以技術為導向而不夠以消費者為導向的心態，是造成產品接受度不如預期的部分原因。

此外，索尼（Sony）過去強調封閉系統與垂直整合，自製眾多零件。

但在半導體技術快速發展下，許多技術都被整合到晶片中，索尼（Sony）的許多零組件投資都成了多餘。

相對地，蘋果電腦善用全球資源，整合各領域最出色的供應商來提供硬體零組件，這種強調共通性的開放系統作戰方式，比索尼（Sony）封閉系統強調獨特性與品質穩定的封閉系統為佳。

