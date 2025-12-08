曾創下日本企業史上虧損紀錄淪「沒落貴族」Sony董事：被績效主義害慘

企業引進績效制度，都是為了提升績效。如果有人說績效不彰是績效制度害的，是否令人覺得困惑？土井利忠（Doi Toshitada，筆名為天外伺朗）是索尼公司（SONY）40多年的老兵。

他46歲就擔任索尼董事，後來成為常務董事，是索尼成長時期研發的領導者。當他反省索尼由2003年以來的虧損與挫折時，他認為主要原因就是所謂的「績效主義」。

1995年左右，索尼逐漸推動績效主義，成立專門機構，制定非常詳細的績效評估標準，並且把個人的薪資報酬與其績效掛勾。

土井利忠極端厭惡這種績效制度，因為當他1964年進入索尼時，索尼創辦人井深大（Ibuka Masaru）談的不是「績效」，而是「熱情」。

索尼的研發團隊，就是一群不知道疲倦，全身心投入開發的熱情集團。

而井深最大的能耐，就是能夠點燃技術開發人員心中之火，讓他們成為為技術獻身的狂人，井深的口頭禪是：「工作的報酬就是更多的工作」，也就是說，如果研發人員在工作上有卓越的表現，他下次可以挑戰更困難更有趣的工作，工作的報酬就是工作的樂趣，這是完全自發性的動機，與金錢報酬無關。

土井利忠嚴厲地批評績效制度。因為它，員工逐漸失去工作的熱情。在這種情況下，是無法產生「熱情團體」的。

他抱怨為了衡量業績，企業必須把各種工作數量化，但是工作是無法簡單量化的。

因為要考核業績，幾乎所有人都提出容易實現的「低目標」，讓索尼的核心價值「挑戰精神」都消失了。

土井利忠認為，索尼應該回頭去看自己當初的願景「建立公司的目的：建設理想的工廠，在這工廠裡，應該有自由、豁達、愉快的氣氛，讓每個認真工作的技術人員最大限度地發揮才能」。

他批評績效企圖把人的能力量化，以此做出客觀公正的評價，但這是不可能的任務，績效制度最大的弊端是搞壞公司的氣氛。公司不把部屬當有感情的人看待，而是一切都看標竿，用評價的眼光看待部屬。

（本文出自《王道經營會計學》作者：施振榮、劉順仁)