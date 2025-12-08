快訊

「菜鳥的危險行為」！日本退將揭解放軍心態 雷達照射日F-15恐踩紅線

趙震雄根本演藝圈惡霸 導演、演員、經紀人全都被他揍

蔣萬安民調大幅領先綠營…若遇王世堅有「2警訊」 北市回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

曾創下日本企業史上虧損紀錄淪「沒落貴族」Sony董事：被績效主義害慘

聯合新聞網／ 時報出版
日本索尼（Sony）。美聯社
日本索尼（Sony）。美聯社

企業引進績效制度，都是為了提升績效。如果有人說績效不彰是績效制度害的，是否令人覺得困惑？土井利忠（Doi Toshitada，筆名為天外伺朗）是索尼公司（SONY）40多年的老兵。

他46歲就擔任索尼董事，後來成為常務董事，是索尼成長時期研發的領導者。當他反省索尼由2003年以來的虧損與挫折時，他認為主要原因就是所謂的「績效主義」。

本文出自《王道經營會計學》
本文出自《王道經營會計學》
1995年左右，索尼逐漸推動績效主義，成立專門機構，制定非常詳細的績效評估標準，並且把個人的薪資報酬與其績效掛勾。

土井利忠極端厭惡這種績效制度，因為當他1964年進入索尼時，索尼創辦人井深大（Ibuka Masaru）談的不是「績效」，而是「熱情」。

索尼的研發團隊，就是一群不知道疲倦，全身心投入開發的熱情集團。

而井深最大的能耐，就是能夠點燃技術開發人員心中之火，讓他們成為為技術獻身的狂人，井深的口頭禪是：「工作的報酬就是更多的工作」，也就是說，如果研發人員在工作上有卓越的表現，他下次可以挑戰更困難更有趣的工作，工作的報酬就是工作的樂趣，這是完全自發性的動機，與金錢報酬無關。

土井利忠嚴厲地批評績效制度。因為它，員工逐漸失去工作的熱情。在這種情況下，是無法產生「熱情團體」的。

他抱怨為了衡量業績，企業必須把各種工作數量化，但是工作是無法簡單量化的。

因為要考核業績，幾乎所有人都提出容易實現的「低目標」，讓索尼的核心價值「挑戰精神」都消失了。

土井利忠認為，索尼應該回頭去看自己當初的願景「建立公司的目的：建設理想的工廠，在這工廠裡，應該有自由、豁達、愉快的氣氛，讓每個認真工作的技術人員最大限度地發揮才能」。

他批評績效企圖把人的能力量化，以此做出客觀公正的評價，但這是不可能的任務，績效制度最大的弊端是搞壞公司的氣氛。公司不把部屬當有感情的人看待，而是一切都看標竿，用評價的眼光看待部屬。

（本文出自《王道經營會計學》作者：施振榮、劉順仁)

編輯推薦

相關新聞

職場上「同樣努力」成果卻天差地遠？菲女狼：是否有用心或只是用力

用心做事 不要用力做事 職場上，常見有兩種不同做事的方式。 一種人做事沉穩，步子不快，但方向清楚，事情在他手上會一步一步被推著前進。 另一種人永遠在急，資料抓很多、簡報做很厚，看起來

曾創下日本企業史上虧損紀錄淪「沒落貴族」Sony董事：被績效主義害慘

土井利忠（Doi Toshitada，筆名為天外伺朗）是索尼公司（SONY）40多年的老兵，他46歲就擔任索尼董事，後來成為常務董事，…

過度依賴KPI恐變「殺害績效指標」哈佛商學院教授：削弱企業創新能力

過度目標化的指標常導致「為了達標而犧牲價值」的現象。例如，為提升短期利潤，主管可能延遲必要研發支出…

張忠謀每個周末都要詳讀！台積電副總周報有規定「別超過1頁」

張忠謀治軍嚴明，人人皆知。首先就是他的記憶力十分驚人，他經常提及幾十年前的事情，不管是德州儀器（TI）時代…

公司董事會對張忠謀提出質疑！台積電財務目標、資本支出、研發人數成果曝光

回想當年，這個大幅投資的勇敢決定並不是那麼容易做的。當時市場許多人都認為摩爾定律已趨緩，半導體未來…

2千多名派遣人力如次等公民 張忠謀霸氣下令：連清潔工都必須轉正職

張忠謀董事長非常關心員工，尤其是基層員工。記得2009年董事長回任後，發現公司有兩千多名派遣人力（也就是所謂…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。