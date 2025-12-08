職場上「同樣努力」成果卻天差地遠？菲女狼：是否有用心或只是用力

用心做事 不要用力做事

職場上，常見有兩種不同做事的方式。

一種人做事沉穩，步子不快，但方向清楚，事情在他手上會一步一步被推著前進。

另一種人永遠在急，資料抓很多、簡報做很厚，看起來很忙，但做完之後常常成果看似不及他的努力。

前陣子，我看到一個很典型的對比...

明明是同樣的任務，小樺做起來輕輕鬆鬆、游刃有餘，阿力卻是精疲力盡、手忙腳亂。

兩個人都在努力，但呈現出來的狀態完全不同。

差別不在勤快，不在時間長短，而在：有些人用心，有些人用力 用力的人，把精力花在「努力做事」；

用心的人，把精力花在「把事𠈹對」。

努力當然重要，但在職場裡，最有價值的不是用力，而是用心。

◎本文內容已獲 菲女狼 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。