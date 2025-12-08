職場上「同樣努力」成果卻天差地遠？菲女狼：是否有用心或只是用力
用心做事 不要用力做事
職場上，常見有兩種不同做事的方式。
一種人做事沉穩，步子不快，但方向清楚，事情在他手上會一步一步被推著前進。
另一種人永遠在急，資料抓很多、簡報做很厚，看起來很忙，但做完之後常常成果看似不及他的努力。
前陣子，我看到一個很典型的對比...
阿力是「馬上動手型」。任務一到就開始狂收資料、狂做簡報。努力是很努力，但方向永遠有點飄。
小樺則是「先問清楚型」。她會先弄明白這件事的目的、優先順序、主管最在意的是什麼，確認完再動手。
明明是同樣的任務，小樺做起來輕輕鬆鬆、游刃有餘，阿力卻是精疲力盡、手忙腳亂。
兩個人都在努力，但呈現出來的狀態完全不同。
差別不在勤快，不在時間長短，而在：有些人用心，有些人用力
用力的人，把精力花在「努力做事」；
用心的人，把精力花在「把事𠈹對」。
努力當然重要，但在職場裡，最有價值的不是用力，而是用心。
