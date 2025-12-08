過度依賴KPI恐變「殺害績效指標」哈佛商學院教授：削弱企業創新能力

「關鍵績效指標」（Key Performance Indicators, KPI）一向被視為提升組織效率、確保目標對齊的重要工具。

然而，哈佛商學院已故教授克里斯汀生（Clayton Christensen）卻提出一個耐人尋味的警告：若過度依賴KPI，尤其是來自會計制度的財務績效指標，它們終將成為「殺害績效指標」（Killing Performance Indicators），反而削弱企業的創新能力與長期競爭力。

本文出自《王道經營會計學》 克里斯汀生教授指出，短期KPI隱含三項長期風險：第一，KPI可能壓抑創新。會計性績效指標往往偏好「已知市場、立即收益、可衡量效益」的投資案。

相比之下，創新專案多數在初期無法展現正報酬、甚至拉低整體ROI，導致主管傾向選擇「安全案」，避開尚未成形的顛覆性創新。

克里斯汀生稱此為「短視效益陷阱」（short-term metrics trap），使公司錯失下一波成長機會。第二，KPI導致資源錯置。當投資報酬率成為資源分配的標準，資金將自然流向報酬率最高的部門，而非成長潛力最高的事業。

這將使企業資源被鎖定於過去的成功模式，無法針對市場變化做出靈活調整。久而久之，公司對外部環境的感知力與反應力逐漸鈍化。第三，KPI可能扭曲員工行為。

過度目標化的指標常導致「為了達標而犧牲價值」的現象。例如，為提升短期利潤，主管可能延遲必要研發支出、推遲訓練與設備更新，甚至採取操縱成本的行為，表面上達成績效，實際上卻削弱組織體質。

績效管理切記要摒除「半盲文化」。「半盲文化」指的是：只看見短期，看不見長期； 只看見直接，看不見間接；只看見有形，看不見無形。

（本文出自《王道經營會計學》作者：施振榮、劉順仁)