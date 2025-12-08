張忠謀每個周末都要詳讀！台積電副總周報有規定「別超過1頁」

張忠謀治軍嚴明，人人皆知。

首先就是他的記憶力十分驚人，他經常提及幾十年前的事情，不管是德州儀器（TI）時代或者是早期台積電的故事，對於時間、地點、場景、人物及當時對話的內容，都記得清清楚楚。

另外，張忠謀董事長觀察一個人，有種非常獨特深入的直觀。他在問你問題的時候，同時也在觀察你這個人。他專注聆聽，也同時思考你為什麼會這樣回答，以了解你的邏輯跟你的價值觀。

本文出自《王道經營會計學》 他問問題或陳述一個事件時，用字非常精準，同時也希望你的回答是確實而精準的，你絕對不可能在他面前裝懂、矇混或顧左右而言他。

他對部屬的要求很高，批評一向都很直率，這樣的訓練久了，漸漸地，我們對自己更了解，也更堅強了。

張忠謀很注重會議的效率，開會一定要守時，目的要很清楚，參與的人都要有貢獻，會議當中決定的事情，要有很清楚的記錄及跟催（follow-up）。

許多人都知道，台積電的副總每週都要寫週報給張忠謀。週報最好不要超過一頁，內容包含和工作有關的重要事項，以及你想告訴他的事情。

他每個週末都要花兩個小時讀二十幾份報告，如果有幾位副總提到共同的事情、但中間有矛盾或模糊的地方，技術主管用了太多看不懂的艱澀術語、或提出公司營運上的重要問題，他一定會在週一早上的經營管理會議中提出討論，務求全盤了解，一定要有人負責解決。

坦白說，許多副總對於每星期要交週報，都感到小有壓力。張忠謀自律甚嚴，工作、閱讀、生活起居、運動休閒，一切按部就班井然有序。

做重大決策時如泰山，收集資訊、反覆思考判斷，務求每個決定都盡量想得深、想得遠。這樣的態度，也形塑了台積人做事嚴謹、實事求是的企業文化。

（本文出自《王道經營會計學》作者：施振榮、劉順仁)