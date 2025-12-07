2千多名派遣人力如次等公民 張忠謀霸氣下令：連清潔工都必須轉正職

快訊

聯合新聞網／ 時報出版
台積電創辦人張忠謀。路透
張忠謀董事長非常關心員工，尤其是基層員工。記得2009年董事長回任後，發現公司有兩千多名派遣人力（也就是所謂「outsourcing」的員工），由人力派遣公司僱用在台積電工作。

他們的待遇低，不能參加員工分紅，向心力低、流動率高，形同公司內的次等公民。

本文出自《王道經營會計學》
張董事長知道後非常生氣，堅持只要是台積電員工，不論是清潔工或是在工廠做最基層的工作，都應一視同仁，因此下令所有派遣員工必須轉為正職，並且派我去負責這項計畫。

派遣人力在當年很普遍，許多公司都用這種機制調節人力。開始進行改革時阻力很大，因為工廠主管擔心這批員工素質不佳，又怕失去用人的彈性。

因此前後總共花了八個月時間，經過細膩的規劃、溝通、執行，終於把2400名派遣人力經正常的聘用程序轉為正職。

對於沒有錄用的人，我們也提供獎金，請人力派遣公司務必替他們找到工作。在這個過程中，董事長沒有任何一次問我做這件事要增加多少成本。

因為在他心中，凡是違反基本原則價值觀的事情，不計成本也一定要把它導正，絕不妥協。

2018年5月，在南科和中科舉辦的董事長惜別會上，有好幾位同仁是當年的派遣人力，他們特別當面表達了對董事長的感念，因為當年的這個決定，翻轉了他們的命運！

（本文出自《王道經營會計學》作者：施振榮、劉順仁)

