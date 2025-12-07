快訊

八八風災、高雄氣爆、花蓮震災都看得到張淑芬 台積電有獨創公益商業模式

聯合新聞網／ 時報出版
2024年花蓮發生0403大地震，台積電慈善基金會董事長張淑芬抵達花蓮勘災。聯合報系資料照／記者林佳彣攝影
2024年花蓮發生0403大地震，台積電慈善基金會董事長張淑芬抵達花蓮勘災。聯合報系資料照／記者林佳彣攝影

台積電對社會的承諾，是善盡企業公民責任，愛護環境、關懷弱勢，以成為「提升社會向上的力量」作為典範。

「遵守法律，不做壞事」是最基本的要求。台積電致力於綠工廠、綠建築的推廣，對於節能減碳、循環經濟，及供應鏈管理的推動不遺餘力。

在公益慈善方面，透過文教基金會及慈善基金會，結合超過萬人的志工群，參與關懷社會弱勢教育及生活的各項活動。

台積電獨創的公益商業模式，以公司的專業知識親身投入災害重建，取代直接捐款的做法。

在八八風災、高雄氣爆、八仙塵爆及花蓮震災的事件中，親力親為、直接有效地協助受災戶恢復正常生活，贏得社會大眾的肯定和信任。

2024年花蓮發生0403大地震，台積電慈善基金會董事長張淑芬女士率領團隊在清明連假期間，立即啟動一系列關懷行動，並於9日前往花蓮與團隊親自視察與關懷並啟動一連串的賑災舉措。圖／台積電提供
2024年花蓮發生0403大地震，台積電慈善基金會董事長張淑芬女士率領團隊在清明連假期間，立即啟動一系列關懷行動，並於9日前往花蓮與團隊親自視察與關懷並啟動一連串的賑災舉措。圖／台積電提供
台積電慈善基金會董事長張淑芬（圖右）率領團隊，前往花蓮與團隊親自視察與關懷並啟動一連串的賑災舉措。圖／台積電提供
台積電慈善基金會董事長張淑芬（圖右）率領團隊，前往花蓮與團隊親自視察與關懷並啟動一連串的賑災舉措。圖／台積電提供

（本文出自《王道經營會計學》作者：施振榮、劉順仁)

