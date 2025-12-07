快訊

聯合新聞網／ 時報出版
台積電。歐新社
信：張董事長不斷教導我們，要實踐對利害關係人（stakeholders）的承諾。

誠信正直是台積電最重要的價值觀，台積電三個最重要的利害關係人為：股東、員工、社會。

本文出自《王道經營會計學》
對於股東的承諾，是透過股票增值及現金股利，創造令股東滿意的投資報酬率。股票長期的增值，絕對是來自公司良好的基本面，持續的獲利成長即為基本面的最重要表現。

台積電非常重視股東的意見：股東要求股東會議案必須表決，不喜歡台灣公司用鼓掌代表通過，台積電便率先改為逐案說明、併案表決的方式，影響許多公司採用表決制。

股東重視現金股利的穩定持續性，台積電信守「持續且逐漸增加」（sustainable and gradually increase）的現金股利政策，讓股東非常滿意。

對客戶，我們不輕易承諾，然一旦承諾，必赴湯蹈火全力以赴。不和客戶競爭，保護客戶的智慧財產，是建立客戶信任最重要的基石。

答應客戶的事，即使短期吃虧也會信守承諾，不輕易更改。

對員工的承諾，是提供學習成長的工作環境及優渥的薪酬。張董事長多年來堅持推動每週工時不低於40小時，也不超過50小時，兼顧員工工作與生活平衡已獲得良好的成效。

同時，提供優良的工作環境及優於同業的薪酬，由員工離職率不超過5％可得到證明。

（本文出自《王道經營會計學》作者：施振榮、劉順仁)

影響許多公司股東會採用表決制 台積電「現金股利政策承諾」曝光

