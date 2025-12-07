台積電變世界級公司 張忠謀親揭「持續獲利關鍵」、3大重要策略

由於晶圓製造是半導體產業鏈中最為資本密集的一環，技術密集程度也相當於設計，因此投資報酬率的觀念非常重要。

本文出自《王道經營會計學》 我們需要足夠的營業利益率以及資產報酬率，來支持龐大的研發費用和建置產能所需的資本支出。

張董事長強調，在進行投資決策時，投入資本回報率（return on invested capital，簡稱ROIC）是非常重要的財務指標。

如何讓昂貴的資產充分利用、產能規劃適時適量、產能利用率保持高水準、如何延長設備的使用年限，是公司持續獲利的關鍵。

台積電的商業模式，最重要的價值觀是：誠信正直以贏取客戶、夥伴及供應商的信任，以及不與客戶競爭。

三個最重要的策略是：

1 . 技術領先（technology leadership） 2 . 卓越製造（manufacturing excellence） 3 . 客戶信任（customer trust）

創新的商業模式、價值觀、策略，和其徹底的執行，張董事長集數十年半導體的經驗智慧，領導台積電在短短30年間成為一家世界級的公司，這個偉大的成果恐怕連他也始料未及。

（本文出自《王道經營會計學》作者：施振榮、劉順仁)